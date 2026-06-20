Conflict uriaș între Karol Nawrocki și Volodimir Zelenski. Președintele polonez i-a retras celui ucrainean cea mai înaltă decorație

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Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, i-a retras președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, Ordinul Vulturului Alb — cea mai înaltă decorație a Poloniei — pe fondul unei dispute tot mai acerbe între Ucraina și Polonia privind o unitate militară ucraineană din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, relatează Politico.

Decizia de vineri vine cu câteva zile înainte ca Zelenski să vină într-o vizită oficială în Polonia și pune sub presiune puternică una dintre cele mai importante alianțe europene. Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, l-a acuzat pe Nawrocki că face „o greșeală strategică” de pe urma căreia „beneficiază doar Moscova”.

Din 2022, Polonia s-a numărat printre cei mai hotărâți susținători ai Ucrainei în lupta împotriva inamicului lor comun, Rusia. Relația este însă una istoric complicată, iar tabăra naționalistă din Polonia a încercat să exploateze politic tensiunile legate de migrație, punând accentul pe masacrele comise împotriva polonezilor de ucraineni în Al Doilea Război Mondial.

Cel mai recent punct de tensiune este decizia lui Zelenski de a denumi o unitate militară după Armata Insurecțională Ucraineană (UPA), din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Orice referire la UPA deschide răni dureroase în Polonia, deoarece partizanii acesteia au ucis zeci de mii de polonezi într-o campanie de epurare etnică desfășurată în Volhinia între 1943 și 1945.

Vineri, Nawrocki — istoric specializat în crimele naziste și sovietice împotriva polonezilor — a făcut pasul drastic de a-i retrage lui Zelenski cea mai înaltă decorație națională a țării, acordată în 2023.

El a insistat că gestul său nu reprezintă o schimbare a politicii strategice a Poloniei față de război, dar a spus că polonezii nu trebuie să „trădeze prin tăcere sacrificiile strămoșilor noștri”.

Referindu-se la victimele masacrelor, Nawrocki a spus că „denumirea uneia dintre unitățile militare ucrainene după criminalii UPA are o semnificație care depășește cu mult afacerile interne ale Ucrainei”.

Zelenski a reacționat, sâmbătă după-amiază, la retragerea Ordinului Vulturului Alb.

„Ucraina este recunoscătoare poporului polonez pentru sprijinul și cooperarea sa, care joacă un rol important în lupta pentru independența noastră și a voastră față de Rusia”, a scris președintele ucrainean pe Twitter. Ucraina „va rămâne deschisă tuturor formelor semnificative de cooperare cu Polonia, pentru a încerca să evite interpretările divergente ale capitolelor dificile și dureroase din trecutul nostru comun”, a adăugat el.

Zelenski a susținut, însă, că retragerea ordinului contrazice motivele pentru care distincția fusese acordată inițial.

„Am considerat că Ordinul Vulturului Alb, acordat în 2023, era destinat poporului ucrainean și armatei noastre. Așa ni s-a spus atunci. Astăzi, am trimis ordinul înapoi președintelui Poloniei”, a spus Zelenski, publicând imagini cu distincția pregătită pentru expediere.

Motivul scandalului

Luna trecută, Zelenski a emis un decret prin care a denumit o unitate de forțe speciale „Eroii UPA”, afirmând că dorește să-i onoreze succesele de pe câmpul de luptă împotriva forțelor ruse.

Pentru mulți ucraineni, UPA este văzută drept o formațiune curajoasă care a luptat atât împotriva naziștilor, cât și împotriva sovieticilor, într-o încercare eșuată de a crea un stat independent ucrainean. Decretul a provocat imediat indignare în întreg spectrul politic polonez.

Un sondaj realizat de SW Research în Polonia, la începutul acestei luni, a arătat că 51,9% dintre respondenți au declarat că părerea lor despre Ucraina și Zelenski s-a înrăutățit după decizia președintelui ucrainean.

Politicieni din Ucraina și Polonia au încercat să evite o confruntare diplomatică deschisă. Sibiha a spus că Ucraina colaborează cu Polonia pentru a detensiona disputele istorice prin exhumarea rămășițelor persoanelor ucise de UPA în timpul războiului și prin asigurarea unor înmormântări corespunzătoare. El a insistat, de asemenea, că decizia de denumire nu a avut la bază sentimente anti-poloneze.

Joi, la Bruxelles, Zelenski s-a întâlnit cu premierul polonez, Donald Tusk, adversar politic al lui Nawrocki, care dorește să împiedice disputele istorice să afecteze relația strategică dintre cele două țări. Cei doi nu au abordat direct disputa privind UPA, însă președintele ucrainean a vorbit de importanța relației cu Polonia.

„Sunt recunoscător Poloniei pentru sprijinul acordat Ucrainei încă din primele zile ale invadării Ucrainei de către Rusia, iar acest lucru este cu adevărat important pentru regiunea noastră și pentru întreaga Europă”, a spus el.

Ce este Ordinul Vulturului Alb

Președintele Ucrainei a primit Ordinul Vulturului Alb de la președintele de atunci al Poloniei, Andrzej Duda, într-o ceremonie din 2023 care a recunoscut rolul său în consolidarea relațiilor polono-ucrainene și în apărarea țării sale după invadarea Ucrainei de către Rusia.

Legea poloneză permite retragerea unei decorații de stat dacă „persoana decorată a comis o faptă prin care a devenit nedemnă de ordin sau de decorație”.

Ordinul Vulturului Alb datează din 1705 și a fost acordat unor personalități precum legendarul lider anticomunist polonez Lech Wałęsa și Papa Ioan Paul al II-lea (Karol Wojtyla), dar și fostului cancelar german Gerhard Schroeder, apropiat al dictatorului rus, Vladimir Putin. Dictatorul Benito Mussolini a fost, de asemenea, deținător al ordinului. Până vineri, distincția nu fusese retrasă definitiv nimănui.

„Dacă se consideră că acest simbol special poate rămâne la Ecaterina a II-a, Benito Mussolini și Gerhard Schroeder, atunci noi, în Ucraina, nu vom contesta acest lucru”, a spus Zelenski în reacția sa la decizia lui Nawrocki.

Răni deschise în istoria Poloniei și Ucrainei

Disputa privind masacrele comise în timpul războiului de UPA — și represaliile de mai mică amploare ale luptătorilor polonezi — nu este deloc una nouă.

Aceste morți au umbrit relațiile polono-ucrainene de la obținerea independenței Ucrainei, în 1991, reapărând periodic în jurul monumentelor comemorative, exhumărilor și modului în care guvernul ucrainean tratează moștenirea sa istorică.

În ultima lună, dezbaterea s-a intensificat în Polonia după ce Nawrocki a spus că analizează posibilitatea de a-i retrage lui Zelenski decorația.

Ministrul adjunct polonez pentru știință, Andrzej Szeptycki, a cărui familie are rădăcini polono-ucrainene ce se întind pe mai multe secole, a fost atacat la începutul acestei luni pentru că a spus că UPA este privită diferit în Ucraina.

„A fost o unitate care — indiferent ce ai spune despre masacrul din Volhinia — a luptat pentru independența Ucrainei”, a declarat Szeptycki într-un interviu radio, comparând UPA cu grupările de gherilă anticomuniste din Polonia de după Al Doilea Război Mondial. Declarația a stârnit indignare.

„De ce există ucraineni în acest guvern care îi insultă pe polonezi?”, a întrebat Przemyslaw Czarnek, un deputat important al opoziției de dreapta din Partidul Lege și Justiție (PiS), care a cerut demiterea lui Szeptycki pentru „trădare națională”.

Ca ministru polonez, Szeptycki ar trebui să reflecte „perspectiva poloneză și interesul național polonez”, a declarat Jacek Sasin, un alt deputat important al PiS.

Szeptycki nu a fost însă demis, iar Tusk a avertizat împotriva declarațiilor care „încurajează grupuri tot mai mari de oameni să alimenteze xenofobia, disprețul față de cei cu opinii diferite și disprețul față de cei ale căror origini nu se încadrează în standardele purității poloneze”.

Tusk, al cărui partid se află într-o luptă politică cu Nawrocki și PiS înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor, a avertizat că disputa tot mai intensă cu Ucraina ar putea submina relația polono-ucraineană și, în cele din urmă, ar ajuta Rusia.

La începutul acestei luni, el i-a cerut lui Nawrocki și lui Zelenski să se întâlnească pentru a-și rezolva divergențele, avertizând: „Conflictul servește intereselor Moscovei. Cu siguranță, acest lucru este evident pentru noi toți”.

Ruptura dintre Polonia și Ucraina arată că există un climat de tensiune între cele două țări care implică sutele de mii de refugiați ucraineni stabiliți în Polonia. Deși joacă un rol important în economia Poloniei, ei au devenit ținte ale grupurilor anti-imigrație și de dreapta.

Guvernul lui Tusk a început, de asemenea, să elimine treptat unele măsuri speciale de sprijin pentru ucraineni, adoptate în timpul războiului, restrângând accesul la anumite beneficii sociale, asistență medicală și cazare.

Atât președintele, cât și guvernul au semnalat că disputele istorice nerezolvate rămân un obstacol major — alături de chestiuni contemporane privind agricultura, transportatorii rutieri și alte probleme — în contextul îngrijorărilor Poloniei privind implicațiile aderării Ucrainei la UE.

Ucraina încearcă să împiedice disputa să otrăvească relațiile cu un aliat esențial.

După cum a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului ucrainean de externe, Heorhii Tihii, într-o conferință de presă din 10 iunie: „Dimensiunea istorică nu trebuie transformată în subiect politic. Ne-am dori foarte mult să rămână acolo, în sfera istoricilor”.