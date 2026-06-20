Cum arată corveta cumpărată de România din Turcia. Are tunuri și senzori turcești și va fi dotată cu rachete americane și o dronă

Noua corvetă ușoară „Contraamiral August Roman” intră oficial în dotarea Forțelor Navale Române. Foto: Antena3 CNN/Laurențiu Rădulescu

Corveta „Contraamiral August Roman”, care va fi predată oficial României, în cadrul unei ceremonii la Istanbul la care participă și președintele Nicușor Dan, este prima navă modernă care intră în dotarea Forțelor Navale Române în ultimii 35 de ani. „Contraamiral August Roman” este practic o navă de patrulare conform standardelor turcești, dar ea va fi considerată drept „corvetă ușoară” de către marina militară română.

Nava are la bază designul corvetelor turcești din clasa „Ada”.

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Presa turcă notează că, în conformitate cu normele de construcție pentru astfel de nave militare, corveta ușoară care intră în dotarea Forțelor Navale Române e înarmată momentan doar cu armamentul artileristic de la bord. Acest armament standard include un tun naval MKE Denizhan, de 76 mm, un sistem CIWS („Close-In Weapon System” în terminologia NATO) de tunuri antiaeriene cu tragere rapidă „Gokdeniz” 100/35/StA și o pereche de mitraliere Targan, calibrul 12,7 mm, operate remote.

La capitolul senzori și echipamente electronice, viitoarea corvetă ușoară din dotarea armatei române e prevăzută cu un radar de căutare CENK 200-N, un radar de control al focului AKREP 100-N și un sistem integrat de comandă și de management al luptei „Yelkovan”.

„Noua corvetă produsă în Turcia va spori capacitatea României de supraveghere şi reacţie, consolidând securitatea colectivă în regiunea Mării Negre. Corveta este destinată luptei în toate mediile de acţiune navală - suprafaţă, antiaerian şi antisubmarin - şi poate executa misiuni de interzicere a acţiunilor inamice, protecţia infrastructurii critice şi a forţelor proprii, apărarea comunicaţiilor maritime şi altele", se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Decizia achiziționării aceste corvete ușoare a fost luată în CSAT, în martie anul trecut.

În octombrie 2025, ministrul Apărării din acea perioadă, Ionuț Moșteanu preciza că prețul corvetei „este documentat de colegii din Ministerul Apărării, 223 de milioane de euro fără TVA” și că „peste acest preţ, urmează să vină costurile pentru echipamente, rachete şi alte dotări suplimentare; corveta va fi înarmată suplimentar faţă de echipamentul standard pe care îl are".

De asemenea, nava poate dispune și de hangar care poate găzdui un elicopter și o „aeronavă fără pilot”.

Noile dotări suplimentare includ un sistem de rachete Naval Strikes Missiles (NSM), „rachete americane, care vor echipa toate Forţele Navale Române şi vor fi şi pe această corvetă”, după cum a spus ministrul Apărării.

Presa turcă precizează că navele din clasa Hisar - inclusiv corveta „Contramairla August Roman” au la bază un concept care permite integrarea oricărui tip de armament dorit de client. În plus, nava va avea inclusiv capacități moderne de luptă antisubmarin.

Corveta ușoară cumpărată de România are o lungime de 99,56 metri, o lățime maximă de 14,42 metri și un deplasament de aproximativ 2.300 de tone. Propulsia este asigurată de o configurație CODELOD, cu patru motoare diesel și două motoare electrice sprijinite de patru generatoare diesel, ceea ce îi permite o viteză maximă de 24 de noduri circa 44 de kilometri pe oră, o viteză de croazieră de 12 noduri și o autonomie de 4.500 de mile marine, sau 21 de zile pe mare.