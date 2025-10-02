Ministrul Apărării anunță când vom primi corveta cumpărată din Turcia: "Va fi operaţională din prima zi"

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a spus joi când va fi gata contractul de cumpărare a corvetei din Turcia. Ministrul a spus că va fi încheiat în noiembrie şi nava "va fi operaţională din prima zi". "Deci, ea este gata, are armament pe ea, are armament standarde NATO", a spus Moşteanu, potrivit Agerpres.

El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria, dacă în cazul achiziţiei corvetei România va trebui să plătească o sumă suplimentară pentru dotarea navei cu un sistem de lansare de rachete şi, în aceste condiţii, când ar fi operaţională corveta.



"Va fi operaţională din prima zi, deci corveta este gata, e funcţională, e nouă. Trebuie să semnăm contractul, am primit aprobarea Parlamentului de curând, acum se derulează fazele de negociere pe contract, pe toate detaliile care vor fi stabilite cu guvernul turc. Este o achiziţie guvern la guvern, undeva în noiembrie va fi finalizat acest contract, apoi urmează să plătim avansul şi să plătim şi restul de sume şi corveta va intra în serviciul Armatei Române. Deci, ea este gata, are armament pe ea, are armament standarde NATO, n-aş putea să enumăr acum tot armamentul pe care îl are corveta", a explicat ministrul Ionuţ Moşteanu.



În plus faţă de acest armament standard, va veni un sistem de rachete Naval Strikes Missiles, rachete americane, care vor echipa toate Forţele Navale Române şi vor fi şi pe această corvetă, a completat Moşteanu.



"Integrarea se va face aici, în România, şi noi o vom putea folosi din prima zi. În momentul în care este totul clar şi vin şi echipamentele americane, le vom pune pe corvetă. Este o corvetă de care Armata Română are nevoie", a mai declarat Moşteanu.



Pe 8 septembrie, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că membrii Comisiilor de apărare din Parlament au dat un aviz favorabil achiziţionării unei corvete uşoare de către Guvern din Turcia.



"Preţul este documentat de colegii din Ministerul Apărării, 223 de milioane de euro fără TVA. Peste acest preţ, urmează să vină costurile pentru echipamente, rachete şi alte dotări suplimentare; corveta va fi înarmată suplimentar faţă de echipamentul standard pe care îl are", a spus Moşteanu.

În aprilie, se preconiza că nava va ajunge în România în aproximativ şase luni. În martie, Membrii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) au analizat şi aprobat dotarea Forţelor Navale Române cu o navă nouă, de tip corvetă uşoară, capabilă să execute, în cel mai scurt timp, o multitudine de misiuni.