Cutremur în România, produs în Vrancea, sâmbătă dimineața. Ce magnitudine a avut

<1 minut de citit Publicat la 11:44 20 Iun 2026 Modificat la 11:45 20 Iun 2026

Cutremur în România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un cutremur slab cu magnitudinea de 3 s-a produs sâmbătă dimineaţa, la ora locală 5:37, în zona seismică Vrancea, judeţul Buzău, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), preluate de Agerpres.

Seismul a avut loc la adâncimea de 138,7 kilometri şi s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 60 km sud de Buzău, 67 km sud de Focşani, 54 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 57 km est de Braşov, 72 km nord-est de Ploieşti.

De la începutul lunii iunie, în România s-au produs patru cutremure cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 3,3 pe Richter.

Cel mai important seism din acest an, cu magnitudinea 4,5, a avut loc în data de 26 februarie, în judeţul Vrancea.