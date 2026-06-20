Cozi și trafic îngreunat pe Podul Giurgiu-Ruse. Șoferii așteaptă zeci de minute pentru a intra în Bulgaria

<1 minut de citit Publicat la 14:02 20 Iun 2026 Modificat la 14:06 20 Iun 2026

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) avertizează că traficul pe Podul Giurgiu-Ruse se desfășoară cu dificultate din cauza lucrărilor care continuă pe partea bulgară a podului.

Potrivit CNAIR, deși traversarea Podului Prieteniei este gratuită în prezent, șoferii care doresc să ajungă în Bulgaria sunt nevoiți să aștepte zeci de minute pentru a trece Dunărea. Coloanele de autovehicule se formează atât pe pod, cât și pe malul românesc.

Reprezentanții companiei precizează că autoritățile bulgare nu au finalizat încă lucrările de reabilitare la Podul Giurgiu-Ruse, motiv pentru care circulația se desfășoară în continuare în condiții restrictive, ceea ce generează întârzieri semnificative.

Șoferii care intenționează să tranziteze zona sunt sfătuiți să își planifice călătoria ținând cont de timpii suplimentari de așteptare la traversarea frontierei către Bulgaria.