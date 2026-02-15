“Bolojan a întrerupt ședința și a cerut discuții în coaliție”. Florin Barbu, despre culisele blocării tăierilor din administrație

lorin Barbu a spus că intenționează să nu semneze ordonanța de urgență privind reforma administrației. Foto: Inquam Photos/George Călin

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat într-un interviu difuzat duminică de Antena 3 CNN, că a refuzat să semneze ordonanța privind tăierile din administrație, împreună cu alți doi miniștri PSD, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan. El a precizat că Ilie Bolojan a întrerupt, joi, ședința de Guvern din această cauză și a solicitat o ședință a coaliției care ar putea avea loc luni:

“S-a întrerupt ședința și a solicitat o coaliție, probabil mâine va fi această coaliție. Tăierile nu înseamnă reforme, înseamnă austeritate. Lucrul acesta e demonstrat”, a spus Florin Barbu.

El a precizat că nu va accepta alte tăieri de posturi la Ministerul Agriculturii, în condițiile în care s-ar fi făcut deja o reorganizare:

“Atunci când am făcut reorganizarea Ministerului Agriculturii, în decembrie 2025, domnul prim-ministru a spus foarte clar că dacă se va face această reorganizare, Ministerul Agriculturii nu mai intră sub incidența următoarei reorganizări și asumări în Guvern pe această ordonanță. De aici am luat o decizie foarte importantă pentru că Ministerul Agriculturii a fost singurul care în 2025 a avut o economie de 14% la fondul de salarii, a fost singurul care a făcut reorganizarea, a desființat peste 390 de funcții de conducere, peste 77 de ordonatori de credite terțiari, secundari și principali. În momentul de față, Ministerul Agriculturii este fără precedent, în ultimii 30 de ani, când a avut un buget de 5 miliarde de euro și a adus fonduri europene de 5 miliarde de euro. Practic, Ministerul Agriculturii a cheltuit zero fonduri de la bugetul de stat”.

Florin Barbu a spus că intenționează să nu semneze ordonanța de urgență privind reforma administrației, alături de Alexandru Rogobete și de Bogdan Ivan, pentru că la ministerele pe care aceștia le conduc s-ar fi făcut deja reorganizări:

“În primul rând, toate aceste ministere care au făcut economii și au redus cu 10% fondul de salarii, practic nu trebuie să intre sub această ordonanță. Lucrul acesta a fost discutat în decembrie când am discutat reorganizarea adminsitrativă.

Eu nu mă opun acestei reforme, dar atâta timp cât Ministerul Agriculturii și alte ministere au făcut economii la fondul de salarii, în momentul de față trebuie să discutăm de reforme de a construi prin aceste reforme și să intrăm într-un trend crescător prin investiții”.