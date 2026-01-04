9 ianuarie, zi de doliu național în Elveția, după incendiul devastator de la Crans-Montana, unde au murit zeci de oameni

Comunitatea din Crans-Montana e în stare de șoc după incendiul din barul Le Constellation. Sursa foto: Getty Images

Elveţia a decretat o zi de doliu vineri, 9 ianuarie, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din staţiunea alpină Crans-Montana, care a făcut 40 de morţi şi 119 răniţi, a anunţat preşedintele ţării, Guy Parmelin, citat de AFP, potrivit Agerpres. Totodată, autorităţile elveţiene au anunţat deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi ai barului.

„În 9 ianuarie, Confederaţia prevede, în colaborare cu bisericile elveţiene, o zi de doliu naţional”, a declarat Guy Parmelin într-un interviu acordat jurnalului duminical SonntagsBlick.

În semn suplimentar de solidaritate naţională, se vor trage clopotele tuturor bisericilor din Elveţia la ora 14:00 (13:00 GMT) când va începe o ceremonie de comemorare la Crans-Montana.

„Un minut de tăcere este de asemenea prevăzut. În acest moment de reculegere, toate persoanele din Elveţia vor putea să aducă un omagiu, cu titlu personal, victimelor dezastrului”, a indicat Parmelin.

Conform primelor elemente ale anchetei, incendiul a pornit de la lumânări aprinse pe sticle de şampanie, incendiind plafonul subsolului clubului frecventat de numeroşi tineri.

În afară de utilizarea acestor lumânări, anchetatorii cercetează accesul în subsol şi spuma - un izolant acustic - care acoperea plafonul subsolului barului şi care pare să fi luat foc rapid, potrivit înregistrărilor video difuzate pe reţelele sociale.

Autorităţile elveţiene au anunţat sâmbătă deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi ai barului, care sunt „suspectaţi de omucidere prin neglijenţă, leziuni corporale prin neglijenţă şi incendiu prin neglijenţă”.

Aceştia sunt „acuzaţi de omor din culpă, vătămare corporală din culpă şi incendiere din culpă”, conform unui comunicat al poliţiei şi al parchetului din cantonul Valais.

Comunicatul nu a menţionat arestarea preventivă şi a reiterat că „prezumţia de nevinovăţie se aplică până la pronunţarea unei condamnări definitive”.