Imaginile durerii de la locul tragediei din Crans-Montana. Altar de flori și lumânări în jurul barului ars, părinții își plâng copiii

Autoritățile caută încă posibilele victime ale tragediei din barul care a ars în stațiunea Crans Montana. FOTO captură video Antena 3 CNN

Autoritățile caută încă posibilele victime ale tragediei din barul care a ars în stațiunea Crans Montana, relatează vineri Laurențiu Rădulescu, trimisul special al Antentei 3 CNN în Elveția. Oficialii spun că va fi nevoie de săptămâni întregi pentru a identifica toate victimele. Între timp, o fotogafie publicată de presa franceză de la petrecerea din bar arată primele flăcări care au cuprins tavanul localului. Acum autorităţile audiază martorii şi verifică filmările făcute cu telefoanele de cei care au participat la petrecere. Sunt suspiciuni că nu au fost respectate nici standardele de siguranţă în caz de incendiu. În Elveția au fost decretate cinci zile de doliu. Laurentiu Radulescu, trimisul special al Antentei 3 CNN in Elvetia ne aduce mai multe detalii.

Zona unde s-a produs tragedia a fost încercuită cu panouri albe cu scopul de a proteja demnitata celor care au fost răniți sau care și-au pierdut viața în acest incendiu uriaș care a avut loc într-o localitate de schi extrem de cunoscută din Elveția. Crans Montana e o localitate mică, cu aproximativ 15.000 de locuitori.

"În jurul acestui bar au venit foarte multe persoane, care au transformat zona într-un adevărat altar de flori, de lumânări. Sunt prezenți oameni care și-au pierdut copiii, iar imaginile sunt dureroase.

O imagine despre care o vreau să vă vorbesc și pe care am văzut-o în cursul nopții trecute - undeva în jurul orei 2:03 tatăl, cel mai probabil al unei persoane care nu a mai putut fi salvată, a venit pentru a se reculege în această zonă din care transmitem. Nu a dorit să facă niciun fel de declarație, a izbucnit în plâns, spunând că și-a pierdut ce avea mai scump pe lume. Iar astfel de cazuri sunt foarte, foarte multe, pentru că numărul morților depășește 40 de persoane.

Nu se știe cu exactitate numărul, sunt persoane care nu au fost identificate.

Echipaje de la pompieri, criminaliști, s-au întors la fața locului pentru a stabil câți oameni se aflau în interior și dacă regulile au fost respectate.

Presa din Elveția vorbește din ce în ce mai des în ultimele ore inclusiv despre faptul că în interiorul barului era permisă inclusiv intrarea minorilor și că acest lucru nu ar fi fost făcut doar acum. Nu ar fi fost o simplă coincidență. Totul seamănă, pare a fi tras la indigo cu ceea ce s-a întâmplat la Colectiv. O singură ieșire, lumea s-a îmbulzit și, de asemenea, foarte multe persoane care se aflau în interior. Mult mai multe decât, teoretic, ar fi avut voie să se afle în interiorul acestui bar, scrie presa din Elveția.

Ce a dus la această explozie? La izbucnirea incendiului? Pentru că discutăm cel mai probabil de un incendiu care a fost finalizat cu o explozie, nimeni nu știe cu exactitate.

Se vorbește despre artificii care ar fi fost puse pe mai multe sticle de băutură și care ar fi aprins tavanul ușor inflamabil. Barul e construit în totalitate din lemn. Incendiul s-a răspândit foarte repede, așadar a fost nevoie de doar câteva momente pentru ca cei care se aflau în acea zonă să încerce să iasă din acea capcană a morții, până la urmă", a relatat Laurențiu Rădulescu.