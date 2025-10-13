Limba română rămâne limbă protejată în Ucraina. Kievul scoate de pe listă rusa şi “limba moldovenească”

13 Oct 2025

Guvernul Ucrainei a înaintat Radei Supreme un proiect de lege care prevede modificări la lista limbilor protejate în temeiul Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare. Limbile rusă și moldovenească vor fi excluse din această listă, iar limba ebraică va fi înlocuită cu ebraică. În plus, limba cehă va fi adăugată pe listă. De asemenea, limba română urmează să-şi păstreze statutul de limbă protejată, conform cotidianul.md.

Reprezentantul guvernului în Rada Supremă, Taras Melnychuk, a declarat pe Telegram că proiectul de lege „Privind modificarea anumitor legi ale Ucrainei în legătură cu actualizarea traducerii oficiale a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare” a fost aprobat.

Proiectul de lege propune actualizarea listei limbilor care beneficiază de regimul special de sprijin și protecție prevăzut de Carta Europeană.

Se propune ca în Ucraina prevederile Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare să se aplice limbilor belarusă, bulgară, găgăuză, tătară crimeeană, greacă modernă, germană, polonă, română, slovacă, maghiară, cehă și ebraică.

În Ucraina trăieşte o comunitate importantă de români, formată din 400.000 de oameni, care locuiesc preponderent în Cernăuți, nordul și sudul Basarabiei și în Maramureșul istoric.

Rusa şi "moldoveneasca", excluse din listă

Astfel, se propune excluderea limbilor rusă și moldovenească din listă, înlocuirea limbii evreiești cu ebraica și adăugarea limbii cehe.

Reamintim că în 2024, 78% dintre respondenți au declarat că limba lor maternă este ucraineana. În 2017, procentul a fost de 68%, în 2015 – 60%, iar în 2006 – 52%.

Limba română, recunoscută oficial de autorităţile de la Kiev

Autorităţile de la Kiev au decis, în 2023, recunoașterea limbii române ca limbă oficială a minorității române din Ucraina. Decizia a avut loc la finalul şedinţei comune ale guvernelor României şi Ucrainei, acolo unde a fost prezent şi premierul de la acea vreme, Marcel Ciolacu, în contextul obligației îndeplinirii de către Ucraina a criteriilor de aderare la Uniunea Europeană, unul dintre criterii referindu-se şi la drepturile minorităţilor naţionale.

Tot în 2023, deputații din Moldova au votat în lectura a doua proiectul de lege care prevede substituirea sintagmelor "limba moldovenească", "limba maternă" și "limbă de stat" cu sintagma "limba română". Proiectul de lege a fost votat de 58 de deputați.

Drept urmare, deși în Constituție a rămas scris "limba moldovenească", s-a stabilit că această exprimare a este echivalentă cu limba română.

S-a creat, astfel, temeiul legal pentru utilizarea expresiei "limba română" nu doar în școli și în instituțiile de cercetare, ci și la nivel oficial, în instituțiile statului, inclusiv în documentele elaborate de Parlament și de Guvern.