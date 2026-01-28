Eșec pentru documentarul Melaniei Trump în Marea Britanie. Doar trei bilete au fost vândute la cinematografele din Londra

Vânzările de bilete în Marea Britanie pentru documentarul lansat de Melania Trump sunt până acum „slabe”. Foto: Getty Images

Documentarul Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii, Melania Trump, se confruntă cu un eșec răsunător în Marea Britanie. Cinematografele din Londra au vândut doar trei bilete la documentarul lansat de soția președintelui Donald Trump, în ciuda publicității de 35 de milioane de dolari.

Vânzările de bilete în Marea Britanie pentru documentarul lansat de Melania Trump sunt până acum „slabe”, spune Tim Richards, directorul executiv al Vue, unul dintre cei mai mari operatori de cinematografe din țară, scrie The Guardian.

Pentru prima proiecție de vineri, la ora 15:10, de la filiala din Islington (Londra), a fost vândut un singur bilet, iar pentru cea de la 18:00 – două bilete.

Tim Richards a mai adăugat că a primit un număr considerabil de e-mailuri din partea publicului, criticând decizia Vue de a proiecta filmul. „Le-am spus tuturor că, indiferent de părerea noastră despre film, dacă este aprobat de BBFC (British Board of Film Classification), îl vizionăm și, în 99% din cazuri, îl proiectăm”, a spus el. „Nu ne jucăm de-a judecătorii și jurații pentru a cenzura filmele”, a spus acesta, pentru Telegraph.

Trailerul filmului „Melania” a fost lansat săptămâna trecută.

„O luăm de la capăt”, rostește, în primele secunde ale trailerului, Melania Trump, în vârstă de 55 de ani, purtând ținuta devenită deja legendară, cu pălărie cu boruri largi și pantaloni bleumarin, pe care a purtat-o la a doua învestire a soțului ei, președintele Donald Trump.

Proiectul Amazon MGM Studios va fi lansat în cinematografe pe data de 30 ianuarie 2026 și a fost anunțat în ianuarie, cu doar două săptămâni înainte ca liderul republican să revină la Casa Albă, notează agenția EFE, citată de Agerpres

Pe lângă filmul de 104 minute, platforma pregătește o serie documentară în trei părți.

Filmul este considerat un nou demers al Melaniei Trump de a se deschide către publicul american, după publicarea memoriilor sale, la sfârșitul anului 2024.

„Toată lumea vrea să știe. Așa că, iată”, spune ea.