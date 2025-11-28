Melania Trump își face debutul la Hollywood și deschide propriul studio. Când ajunge în cinematografe povestea vieții ei

1 minut de citit Publicat la 17:19 28 Noi 2025 Modificat la 17:23 28 Noi 2025

Noul documentar al Primei Doamne este în lucru din noiembrie 2024. Sursa foto: Hepta

Melania Trump a anunțat, vineri, pe rețelele de socializare că filmul documentar biografic “MELANIA” va fi lansat în cinematografe pe 30 ianuarie 2026. De asemenea, Prima Doamnă a anunțat că își va deschide propria companie de producție de film, Muse Films.

Melania Trump, în vârstă de 55 de ani, a postat un scurt videoclip pe rețelele sociale în care își prezintă lansarea în industria filmelor.

PRESENTING: MUSE FILMS

My new production company.



„PREZINTĂ: MUSE FILMS. Noua mea companie de producție”, a scris ea în descriere. „MELANIA, filmul, exclusiv în cinematografele din întreaga lume pe 30 ianuarie 2026.”

Videoclipul de zece secunde prezintă logo-ul din proiectul Amazon al Melaniei.

Noul documentar al Primei Doamne este în lucru din noiembrie 2024. Nu se știu prea multe despre ce va fi exact în film, cu toate acestea, ea a oferit câteva detalii pentru Fox and Friends la începutul acestui.

„[Este] viața de zi cu zi, ceea ce fac, ce fel de responsabilități am”, a spus ea. Melania a spus că documentarul se va concentra pe „echipa de tranziție pentru mutarea la Casa Albă, împachetarea, biroul Primei Doamne și formarea echipei sale”.

Filmul va oferi spectatorilor oprivire de ansamblu în lumea Primei Doamne în timpul uneia dintre cele mai importante perioade din viața ei.

Proiectul a fost descris de Amazon ca oferind „spectatorilor o privire fără precedent, din culise, asupra Primei Doamne Melania Trump”.

Melania Trump a spus că ideea pentru documentar a început după lansarea memoriilor sale anul trecut, potrivit Hollywood Reporter.

„Cartea a fost un succes imens și sunt foarte mândră și primesc atât de multe mesaje și scrisori [de la cititori] despre cât de mult le place cartea. Fanii ar dori să audă mai multe de la mine”, a spus Melania Trump. „Așa că am avut o idee să fac un film, să fac un film despre viața mea. Viața mea este incredibilă. Este incredibil de aglomerată. Și i-am spus agentului meu, știi, am această idee. Așa că te rog, știi, ieși și fă o înțelegere pentru mine.”