Imagini spectaculoase cu superluna, văzută din București. Este ultima din acest an

2 minute de citit Publicat la 18:57 04 Dec 2025 Modificat la 19:05 04 Dec 2025

Imagini spectaculoase cu superluna, văzută din București. Foto: Antena 3 CNN

În această noapte, pe cer putem observa superluna din decembrie, numită și „Luna Rece”, care este ultima superlună din acest an.

„Luna apare aproape de apusul soarelui, iar motivul pentru care o vedem plină este că se află exact opus soarelui pe cer”, explică Noah Petro, cercetător NASA implicat în misiunea Artemis III, care va trimite astronauți aproape de Polul Sud lunar în 2027.

Luna va părea plină și vineri. Aceasta este ultima dintre cele trei superlune consecutive din 2025, scrie CNN.

Ce este o superlună

O superlună apare atunci când Luna ajunge la cel mai apropiat punct față de Pământ, numit perigeu, și pare astfel mai mare și mai strălucitoare.

Denumirea „Luna Rece” vine de la apropierea de solstițiul de iarnă, ziua cea mai scurtă a anului, care în acest an cade pe 21 decembrie.

Triburile indigene au propriile denumiri pentru luna plină din decembrie: Cherokee o numesc „Luna Zăpezii”, iar tribul Abenaki „Luna Creatorului de iarnă”.

„Luminozitatea acestor superlune de iarnă, mai ales când este foarte frig, cum este acum, poate părea și mai intensă pentru că pomii nu blochează lumina”, a adăugat Petro.

Amintiri din misiunile Apollo

Superluna din decembrie vine aproape de aniversările misiunilor Apollo 8 și Apollo 17. Apollo 8, lansat pe 21 decembrie 1968, a trimis trei astronauți în orbita Lunii, care au transmis un mesaj special de Crăciun din spațiu. Apollo 17, lansat pe 7 decembrie 1972, a fost ultima misiune cu astronauți pe suprafața Lunii.

În viitorul apropiat, misiunea Artemis II va duce din nou astronauți în jurul Lunii.

„Ieșiți să vă uitați la lună. Gândiți-vă la ce am realizat în timpul misiunilor Apollo și la ce ne așteaptă cu Artemis II”, spune Petro.

Evenimente cerești viitoare

Ultimele două ploi de meteori ale anului vor avea loc în decembrie:

Geminidele: 13–14 decembrie

Ursidele: 21–22 decembrie