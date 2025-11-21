Un lup arctic la vânătoare, cimpanzeul tolănit și multe altele. Cele mai uimitoare imagini din natură premiate la Nature inFocus 2025

Fotografiile câștigătoare la Nature inFocus Photography Awards 2025 FOTO: Profimedia Images

Nature inFocus Photography Awards 2025 și-a desemnat câștigătorii. În fiecare an, competiția internațională recunoaște cele mai bune imagini care surprind natura și relația oamenilor cu mediul înconjurător.

Un lup arctic la vânătoare, un cimpanzeu tolănit și un leopard hrănindu-se din gunoaie sunt doar câteva din fotografiile câștigătoare la Premiile Nature inFocus 2025.

Categoriile includ comportamentul animalelor, portrete, natură creativă, peisaje și coexistența dintre oameni și viața sălbatică. Un premiu important este titlul de „Fotograful Anului Nature inFocus”, acordat fotografului cu cel mai puternic portofoliu alcătuit din șase până la zece imagini.

Câștigătorii ediției 2025 îi includ pe Rukhiya Mohammed, cu portofoliul „Ecouri din Ghatii de Est”, Sarthak Agrawal, cu fotografia „Oaza Urbană”, și pe Amit Eshel, cu imaginea „Rivali străvechi”.

Nature inFocus promovează conservarea și conștientizarea, iar fotografiile sunt expuse în cadrul Festivalului din Bangalore, India, bucurându-se de atenție internațională.