Văzută de sus, lumea noastră pare de pe altă lume. Cele mai spectaculoase fotografii aeriene au fost premiate la un concurs

Cele mai spectaculoase fotografii aeriene au fost premiate la un concurs FOTO: Profimedia Images

Cele mai impresionante imagini surprinse din aer au fost recompensate în cadrul celei de-a doua ediții a competiției International Aerial Photographer of the Year, care a reunit peste 1.500 de fotografii realizate de autori din întreaga lume. De la peisaje naturale spectaculoase și orașe văzute dintr-o perspectivă inedită, până la scene de viață și tradiții surprinse de la înălțime, ediția din acest an demonstrează încă o dată puterea fotografiei aeriene de a transforma realitatea în artă.

Marele câștigător al competiției este Azim Khan Ronnie, din Bangladesh, al cărui portofoliu a impresionat juriul prin diversitatea subiectelor și compozițiile remarcabile.

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Printre imaginile sale premiate se numără o fotografie realizată la festivalul religios Rakher Upobash din Dhaka, unde mii de credincioși hinduși se adună pentru a posti și a se ruga în onoarea lui Baba Lokenath. O altă fotografie surprinde migrația pescărușilor siberieni la Yamuna Ghat, în Delhi, iar o a treia prezintă mii de ardei iuți roșii întinși la uscat sub soarele puternic din districtul Bogura, Bangladesh. Portofoliul este completat de o imagine spectaculoasă cu un echipaj de canotaj care alunecă pe apele cristaline ale Lacului Zürich, în Elveția.

Titlul de Fotografia Anului i-a revenit lui Vitaly Golovatyuk, din Federația Rusă, pentru o imagine minimalistă și poetică ce înfățișează o pasăre pe suprafața unui lac de o limpezime impresionantă, înconjurat de vegetație roșiatică, în regiunea Dongtai.

Locul al doilea la categoria Fotograful Anului a fost ocupat de Chin Leong Teo, din Singapore. Portofoliul său include imagini variate și spectaculoase: terasele de orez din Bali, un pescar care aruncă o plasă galbenă ce pare să se transforme într-o explozie de lumină pe apă, o persoană care traversează singură o intersecție aglomerată din centrul orașului Tokyo și arhitectura impresionantă a Hotelului Park Royal din Singapore.

La categoria Fotografia Anului, locul al doilea a fost câștigat de Sanghamitra Sarkar, din India, pentru o imagine realizată în timpul pelerinajului Wari din statul Maharashtra. Fotografia surprinde mii de pelerini Warkari formați într-un cerc perfect în jurul palkhi-ului care transportă relicvele sacre, oferind o perspectivă spectaculoasă asupra tradiției.

Locul al treilea la categoria Fotograful Anului i-a revenit australiencei Barbara Brown, pentru fotografia realizată deasupra salinelor din Walvis Bay, Namibia, unde formele geometrice și culorile intense creează un peisaj aproape abstract.

Printre laureații Premiului Special se numără Chengming Liu, din Statele Unite, recompensat pentru o imagine realizată la apus deasupra dealurilor din San Jose, California, unde lumina evidențiază relieful verde al lanțului muntos Diablo după ploile de iarnă. Un alt Premiu Special a fost acordat americanului A.J. Rich, pentru fotografia care surprinde relieful dramatic al regiunii Badlands din statul Utah.