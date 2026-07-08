Trump este supărat pe Spania și ordonă ruperea relațiilor comerciale cu Madridul: "Nu vreau afaceri cu ei"

1 minut de citit Publicat la 12:18 08 Iul 2026 Modificat la 12:18 08 Iul 2026

Trump este supărat pe Spania și ordonă ruperea relațiilor comerciale cu Madridul. FOTO: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri, la Ankara, că este supărat pe NATO, că SUA au fost tratate nedrept în cadrul Alianţei Atlantice şi a anunţat totodată că i-a ordonat secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, să întrerupă toate schimburile comerciale cu Spania, numind Madridul un "partener teribil" în NATO.

"Nu vreau afaceri cu ei" (cu Spania - n.r.), a insistat preşedintele american, citat de Reuters.



Cât despre NATO, preşedintele american a afirmat că nu este încântat de NATO din cauza Groenlandei şi a Iranului.



"Groenlanda este o mare problemă pentru noi", a insistat Trump, după ce în ajun a afirmat că acest teritoriu semiautonom danez ar trebui să fie controlat de SUA, nu de Danemarca.

El a primit miercuri replica premierului danez Mette Frederiksen, care a reiterat că "Groenlanda nu este de vânzare".



În privinţa memorandumului de înţelegere cu Iranul, care viza încetarea ostilităţilor din Orientul Mijlociu, preşedintele american a declarat: "cred că e terminat".

"Nu vreau să am de-a face cu ei, sunt oameni bolnavi", a declarat Trump despre liderii iranieni, în contextul în care Statele Unite au atacat peste 80 de ţinte în Iran ca ripostă pentru atacurile iraniene asupra unor nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a determinat miercuri represalii din partea Teheranului, care a declarat că a lovit bazele americane din Kuweit şi Bahrain.



Washingtonul a reinstaurat, de asemenea, sancţiunile economice asupra petrolului iranian în urma atacurilor asupra navelor. Ambele părţi se acuză reciproc de încălcarea memorandumului de înţelegere, semnat pe 17 iunie pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Republicii Islamice.



Trump a vorbit alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte, înaintea summitul alianţei de la Ankara.a