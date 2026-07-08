Premierul Danemarcei îi răspunde lui Trump: "Groenlanda nu este de vânzare. Suntem gata să apărăm fiecare centimetru"

Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen. Foto: Getty Images

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, i-a transmis miercuri un mesaj ferm președintelui american Donald Trump, după ce acesta și-a reluat presiunile pentru ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei. Ea a spus că țara sa este pregătită să își apere "fiecare centimetru" de teritoriu, scrie CNBC.

Într-o declarație pentru jurnaliști în a doua zi a summitului NATO de la Ankara, capitala Turciei, Frederiksen a subliniat încă o dată că Groenlanda nu este de vânzare.

Declarațiile ei vin la scurt timp după ce președintele american și-a reînnoit amenințarea de a încerca să obțină teritoriul danez autonom. Trump a sugerat că Statele Unite și-ar putea retrage trupele din Europa ca reacție la opoziția continuă a europenilor față de această idee.

"Poziția noastră este clară, așa cum a fost de la început. Evident, Groenlanda nu este de vânzare", a spus Frederiksen. "Sperăm că toți, inclusiv toți aliații, vor respecta dreptul poporului groenlandez la autodeterminare. Suntem un stat suveran și avem nevoie ca toată lumea să ne respecte integritatea teritorială și suveranitatea."

Întrebată de Steve Sedgwick, de la CNBC, dacă Danemarca este pregătită să apere militar Groenlanda în cazul unui atac, Frederiksen a răspuns: "Suntem gata să apărăm fiecare centimetru din NATO, inclusiv propriul nostru teritoriu."

Ea a adăugat: "Unul dintre motivele pentru care am construit NATO, cu mulți ani în urmă, este acela că, dacă i se întâmplă ceva unuia dintre noi, atunci toți ceilalți trebuie să îi sară în ajutor."

Într-o întâlnire bilaterală cu președintele Turciei, Recep Erdogan, desfășurată marți, Trump a spus că refuzul Europei de a accepta dorința sa expansionistă "a afectat relația mea cu NATO".

Groenlanda "ar trebui să fie controlată de Statele Unite, nu de Danemarca", a spus Trump.

Președintele american a sugerat, de asemenea, că Statele Unite ar putea retrage"toți soldații noștri din Europa", înainte de a adăuga: "Pentru că, după cum probabil ați observat, Europa este un loc foarte diferit față de acum 20 de ani."