NATO își face bancă. Anunțul prim-miniștrilor din Canada și Luxemburg. Mircea Geoană: "Mândru să văd România membru fondator"

5 minute de citit Publicat la 15:43 25 Iun 2026 Modificat la 15:44 25 Iun 2026

Prim-miniștrii din Canada (Mark Carney, foto stânga) și Luxemburg (Luc Frieden, foto dreapta) anunță proiectul băncii NATO. Foto: Getty Images, Hepta

Prim-miniștrii din Canada și Luxemburg, Mark Carney și Luc Frieden, anunță, într-un articol de opinie din Financial Times, proiectul unei bănci a Alianței Nord-Atlantice, NATO.

"Capacitatea noastră de a mobiliza capital trebuie să fie la fel de bună ca forțele noastre armate", afirmă cei doi în materialul intitulat "Descurajarea credibilă necesită o nouă bancă a NATO".

Autorii dezvăluie și numele noii structuri: Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB).

Articolul celor doi prim-miniștri, în continuare.

"Esența descurajării este credibilitatea. De la invazia ilegală a Ucrainei de către Rusia, aliații NATO au făcut progrese semnificative în consolidarea capacităților lor militare.

Dar nu este suficient. O descurajare credibilă are nevoie de mai mult: trebuie să fie susținută de putere financiară și economică.

Proiectul noii bănci a NATO, inspirat de Banca Mondială și BERD

Capacitatea noastră de a mobiliza capital trebuie să fie la fel de fiabilă ca forțele noastre armate. Răspunsul este o soluție multilaterală îndrăzneață: crearea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB).

Necesitatea unei finanțări suplimentare este evidentă. Împreună cu aliații NATO, țările noastre s-au angajat să își majoreze substanțial bugetele de apărare.

Acest lucru va necesita peste 850 de miliarde de euro cheltuieli suplimentare anuale la nivelul alianței în Europa și Canada, fără ca aceste noi alocări să se realizeze în detrimentul altor priorități investiționale interne.

Noua noastră propunere se bazează pe modelul consacrat al instituțiilor financiare multilaterale, precum Banca Mondială sau Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

În timp ce reglementările limitează băncile comerciale la acordarea de împrumuturi de aproximativ 12 euro pentru fiecare euro de capital investit în apărare, arhitectura de garanții multilaterale a DSRB le va permite să împrumute de peste două ori mai mult.

Același principiu care guvernează participarea la Banca Mondială sau BERD se va aplica și aici.

Statele vor contribui atât cu capital vărsat, cât și cu capital apelabil (capital subscris, dar nevărsat încă, n.r.).

Contribuțiile aliaților la DSRB, înregistrate în datoria publică națională

Primul este furnizat imediat la aderare, oferind băncii lichidități încă de la început. Deoarece acesta reprezintă un activ contabil, este înregistrat în datoria publică, nu în deficitul bugetar anual.

Important este că el se contabilizează și în cadrul obiectivului NATO privind cheltuielile de apărare de 5% din PIB.

Capitalul apelabil, pe de altă parte, ia forma unor garanții esențiale pentru obținerea unui rating AAA. Acesta reprezintă un angajament suveran al guvernelor față de bancă, care poate fi activat în caz de necesitate.

Creșterea cheltuielilor reprezintă doar o parte a ecuației.

Baza noastră industrială - în special IMM-urile precum firmele de inginerie de precizie, start-up-urile din domeniul dronelor și specialiștii în securitate cibernetică, reprezentând componente esențiale ale lanțurilor de aprovizionare din domeniul apărării - trebuie să fie pregătită să răspundă momentului.

Aceste companii trebuie să își poată extinde producția, să profite de oportunitățile de export și să accelereze ritmul inovării. În prezent însă, ele se confruntă cu un eșec structural al pieței, care le limitează accesul esențial la capital.

Condițiile din prezent împiedică industria de apărare să se finanțeze suficient prin bănci private

În ciuda semnalelor puternice transmise de guverne, normele privind gestionarea capitalului împiedică ecosistemul industriei de apărare să primească finanțare de la băncile private la volumul necesar.

Pe măsură ce cererea crescută întâlnește o ofertă limitată, prețurile cresc, afectând toate eforturile noastre.

Prin emiterea de garanții pentru împrumuturi acordate de instituții financiare private, DSRB va avea un rol-cheie în reducerea riscurilor pentru sectorul privat și va face posibilă atragerea unor volume considerabile de capital suplimentar pentru lanțurile de aprovizionare din domeniul apărării.

Astfel, DSRB va acoperi o lacună importantă în arhitectura actuală, abordând problemele structurale care împiedică mobilizarea capitalului la scară largă în aceste lanțuri de aprovizionare.

DSRB va acorda împrumuturi doar companiilor din statele membre

DSRB va acorda împrumuturi exclusiv companiilor cu sediul în statele membre ale băncii, inclusiv celor din lanțurile de aprovizionare 'din aval'.

De asemenea, va putea acorda împrumuturi direct statelor membre. Banca va putea finanța cele mai urgente categorii de reînarmare, în timp ce alte instituții financiare sunt împiedicate prin reglementări să investească chiar și în sisteme convenționale de armament, muniții sau echipamente letale.

Modelul propus de noi va face posibilă punerea în comun a capitalului statelor membre, fără a le reduce spațiul fiscal.

În același timp, va contribui la mobilizarea capitalului privat, la reducerea costurilor de finanțare și la furnizarea unor soluții pe termen lung în condiții mai avantajoase. Acest lucru ne va permite să acționăm rapid și decisiv, aspect esențial în contextul actualelor rupturi din ordinea mondială.

DSRB ar trebui să înceapă mobilizarea capitalului în 12 luni

Pe măsură ce ne pregătim pentru viitorul summit NATO de la Ankara din luna iulie, ne angajăm să ajutăm aliații să se mobilizeze în jurul unei bănci de apărare capabile să înceapă mobilizarea capitalului într-un interval de 12 luni.

Canada și Luxemburgul sunt mândre să conducă această inițiativă. Împărtășim un angajament comun față de multilateralism. Ambele țări găzduiesc centre financiare importante, cu expertiză în soluții transfrontaliere și cu sprijinul unor state suverane evaluate cu rating AAA.

Aderarea la DSRB în momentul înființării sale reprezintă un semnal fără echivoc al coeziunii dintre aliații care urmăresc să își amplifice puterea financiară colectivă.

Membrii fondatori vor avea posibilitatea să modeleze guvernanța și normele băncii, precum și să stabilească cadrul său operațional inițial. Acest lucru va contribui la construirea viitorului apărării noastre colective pentru mulți ani de acum înainte.

Credem că aceasta poate reprezenta o nouă etapă importantă în parteneriatul NATO, deschizând o nouă eră în relațiile transatlantice. Împreună, vom transforma garanțiile financiare în garanții de securitate și finanțarea în descurajare."

Mircea Geoană: "Mândru să văd și România ca membru fondator al DSRB"

Inițiativa celor doi prim-miniștri este salutată de Mircea Geoană, fost secretar general adjunct al NATO, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

"Fericit și mândru să văd proiectul Băncii multilaterale pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB) devenind realitate.

Am inițiat proiectul în perioada mea la vârful NATO, ca instrument suplimentar de finanțare și inovare, alături de DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, Acceleratorul de Inovare în Domeniul Apărării pentru Atlanticul de Nord, n.r.) și Fondul de Inovare al NATO.

Am continuat să-l susțin în calitatea actuală de membru al board-ului Grupului de Dezvoltare al DSRB, alături de foști colegi din NATO și de profesioniști din lumea financiară, juridică și de consultanță.

Ani de muncă asiduă, în care am reușit să convingem guvernele și mediile politice și financiare din statele democratice de necesitatea unui instrument suplimentar de finanțare dedicat industriei de apărare, în special pentru companii de talie mică și medie, și din țări cu constrângeri bugetare și costuri de finanțare considerabile.

Salut leadershipul premierilor canadian și luxemburghez, al căror editorial din Financial Times vi-l recomand.

Mândru să văd și România ca membru fondator al DSRB și le mulțumesc autorităților noastre pentru susținerea acestui proiect important. Așteptăm cu nerăbdare ceremonia oficială de lansare a Băncii la Summitul NATO de la Ankara", a scris Mircea Geoană pe Facebook.