Baza de la Kogălniceanu va deveni cea mai mare bază militară NATO, anunță ambasadorul SUA la București: „Este impresionantă”

Baza de la Kogălniceanu va deveni cea mai mare bază militară NATO, anunță ambasadorul SUA la București. Foto: Getty Images

Ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, despre parteneriatul strategic dintre România și SUA, prezența militară americană pe flancul estic al NATO, proiectul SMR de la Doicești și relația cu administrația Trump. Diplomatul american a dat asigurări că angajamentul Statelor Unite față de NATO și Articolul 5 rămâne „de neclintit” și a respins informațiile privind o presupusă retragere a 1.000 de militari americani din România, spunând că a fost vorba despre „o rotație normală de trupe”.

Întrebare - Alina Anghel, jurnalist Antena 3 CNN: Vă simțiți confortabil să răspundeți la această întrebare? Cum sunt ei (nr. Donald Trump și Melania Trump) în viața reală? Adică sunt prietenoși, sociabili? Cum este ea? Știți, arată mereu atât de frumoasă și pare atât de serioasă.

Răspuns - Darryl Nirenberg, ambasodorul SUA la București: Melania este foarte impresionantă în persoană, exact așa cum o vedeți la televizor. Este foarte elegantă, foarte stăpână pe sine și foarte puternică. Aș menționa și cât de important a fost summitul pe care l-a organizat pentru copii și cât de mult înseamnă copiii pentru ea. Faptul că Prima Doamnă a României a participat și a avut un rol vizibil a fost remarcat în mod deosebit.

Întrebare: Și este sociabilă sau mai degrabă rezervată? Pentru că pare o persoană greu de abordat. Este așa și în viața reală?

Răspuns: Ea este stânca de temelie. Una dintre cele mai mari Prime Doamne pe care le-am avut vreodată.

Întrebare: Asta se întâmplă de obicei cu Primele Doamne, nu-i așa? Și ce ne puteți spune despre președinte?

Răspuns: Oh, președintele este extraordinar. Lucrul remarcabil la președintele nostru este că este un om mare și va rămâne în istorie ca un om mare. Este un om mare pentru că, în primul rând, este un om al faptelor. Întreaga sa viață este despre realizarea lucrurilor. În al doilea rând, este un om cu viziune. Și, în al treilea rând, iubește America, iubește povestea Americii și îi place să contribuie la continuarea acestei povești.

Întrebare: Apropo de poveste, organizați astăzi un eveniment important, puțin mai devreme decât de obicei. Ați decis să faceți petrecerea astăzi pentru că președintele Trump organizează una similară la Washington, D.C., sau de ce ați ales data de 24 iunie?

Răspuns: S-a dovedit a fi cea mai convenabilă zi pentru noi, dar aceasta este cea mai mare sărbătoare pe care am organizat-o vreodată aici. Suntem onorați că președintele Dan va participa și ne va onora cu prezența sa. Acest lucru demonstrează cât de puternic este acest parteneriat și cât de mult se va consolida în continuare.

Întrebare: Acesta este și motivul pentru care l-a invitat pe secretarul general Rutte să i se alăture la Washington, D.C.? Vrea să sublinieze importanța parteneriatului sau a fost o invitație la nivel personal?

Răspuns: Așa cum am spus, președintele Trump conduce întreaga celebrare „Freedom 250”, pentru că îi place să spună povestea Americii. Iar povestea Americii este cu adevărat remarcabilă. Dacă ne gândim la ultimii 250 de ani, vedem oportunitățile pe care le-a creat și modul în care a inspirat oameni din întreaga lume să lupte pentru libertate, inclusiv aici, în urmă cu puțin peste 36 de ani. Este o poveste extraordinară.

Întrebare: Este adevărat. Și este adevărat că visul american a inspirat foarte mulți oameni, în special în această parte a lumii. Românii sunt cunoscuți ca fiind susținători ai Statelor Unite. V-am întrebat despre secretarul general pentru că voiam să ajung la următoarea întrebare: care este mesajul pe care președintele Trump îl va transmite la summitul NATO de la Ankara?

Răspuns: Unul dintre marile avantaje ale președintelui nostru este că se simte foarte confortabil să își împărtășească opiniile cu presa și cu publicul, așa că îl voi lăsa pe el să vorbească despre acest subiect. Dar ceea ce aș sublinia este faptul că ambasadorul Whitaker a accentuat că angajamentul Americii față de NATO și Articolul 5 este de neclintit.

Întrebare: L-am auzit pe unul dintre colegii mei întrebându-vă mai devreme despre prezența militară la baza aeriană Mihail Kogălniceanu.

Răspuns: Da.

Întrebare: Ați putea să le explicați și telespectatorilor noștri? Oamenii au fost puțin îngrijorați când au auzit despre retragerea a 1.000 de militari. Aș vrea să știu dacă puteți spune dacă America rămâne angajată în apărarea flancului estic, parte a strategiei NATO.

Răspuns: Desigur. Pentru început, aș dori să corectez informația: nu au fost 1.000 de militari și nu a fost o retragere. A fost parte a unei rotații normale de trupe. Important de reținut este că descurajarea nu se bazează pe numărul soldaților aflați la sol, ci pe capabilități. Iar capabilitățile de aici rămân puternice și, de fapt, vor deveni și mai puternice.

Am fost la Mihail Kogălniceanu vinerea trecută. Este impresionantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, prin viziunea pentru viitor. Va deveni cea mai mare bază militară NATO atunci când va fi finalizată, iar lucrările avansează într-un ritm foarte bun. În al doilea rând, este inspirațional să vezi soldați americani și români lucrând și antrenându-se împreună pentru îndeplinirea misiunilor NATO.

Întrebare: Umăr la umăr.

Răspuns: Da. Și există o istorie bogată a acestei cooperări. Ne amintim că românii au fost cei care au fost acolo să stingă luminile în Irak.

Întrebare: Da. Vă mulțumesc că ați spus asta. Aș fi vrut să vă întreb și despre instabilitatea politică. Afectează în vreun fel parteneriatul strategic și dinamica relațiilor dintre cele două țări?

Răspuns: Această relație strategică și acest parteneriat vor rămâne puternice și vor deveni și mai puternice. Democrația este uneori dezordonată. În multe privințe, este concepută să fie așa. Dar este, fără îndoială, cel mai bun sistem existent. Avem încredere deplină în instituțiile democratice ale României că vor rezolva această situație și alte provocări viitoare.

Întrebare: Sperăm că așa va fi. Ne puteți spune care este stadiul pregătirilor pentru proiectul SMR de la Doicești?

Răspuns: Vă mulțumesc pentru întrebare. Permiteți-mi să spun că România are potențialul de a deveni un actor decisiv în domeniul producției de energie în Europa. De la gazele care vor fi extrase din Neptun Deep la începutul anului viitor, la tranzitul de gaze prin Coridorul Vertical, modernizarea și extinderea Cernavodă și dezvoltarea continuă a hidroenergiei — potențialul este extraordinar.

În ceea ce privește tehnologia reactoarelor modulare mici, SMR, suntem foarte entuziasmați. Așa cum a subliniat președintele Trump, energia va fi esențială pentru alimentarea economiilor viitorului.

Există un acord interguvernamental, iar în cadrul acestuia România are dreptul suveran de a decide ce furnizor va utiliza, atât timp cât acesta este un furnizor american și proiectul avansează.

Întrebare: Ce părere aveți despre echipa de fotbal a Statelor Unite? Cât de departe credeți că va ajunge în turneu?

Răspuns: Îi ador. Fiul meu este înnebunit după ei. Am urmărit meciul cu Australia. Sunt fantastici.

Întrebare: Cât de departe vor ajunge?

Răspuns: America este în extaz în privința lor. Este unul dintre cele mai remarcabile lucruri pe care le-am văzut în timpul Cupei Mondiale. Despre echipa Americii vă pot spune cine va fi a doua cea mai bună echipă din competiție: echipa care va juca împotriva Americii în finală.

Întrebare: Este cel mai bun răspuns!

Răspuns: Îl ador pe Freeman. Marchează mereu și are o poveste extraordinară.

Întrebare: Felicitări pentru organizare. Am citit în această dimineață că președintele FIFA a spus că președintele Trump va înmâna trofeul. Va fi un adevărat spectacol.

Răspuns: Așteptăm cu nerăbdare. Competiția a cucerit America. Echipa americană și fiecare jucător au o poveste impresionantă despre parcursul lor și despre modul în care s-au unit, inclusiv prin aprecierea comună pentru credință.

Un alt lucru remarcabil a fost să vedem europeni și alți străini venind în Statele Unite și descoperind direct cultura americană. Schimbul de impresii a fost fascinant.

Întrebare: Cred că aici, în Europa, nu ne așteptam ca echipa să fie atât de bună. A fost o surpriză. Există ceva ce ați dori să adăugați pentru a-i ajuta pe telespectatori să înțeleagă mai bine relația dintre România și Statele Unite?

Răspuns: După cum am menționat, aceasta va fi cea mai mare celebrare a Zilei Independenței organizată vreodată aici, în România. Suntem bucuroși să o împărtășim cu poporul român.

Este un moment de reflecție asupra moștenirii fondatorilor noștri și asupra valorilor pe care aceștia le-au lăsat. Sunt valori înrădăcinate în civilizația occidentală și valori pe care le împărtășim cu poporul român. Aceste valori reprezintă fundamentul acestui parteneriat remarcabil.

Întrebare: Vă mulțumesc mult pentru timpul acordat.

Răspuns: Vă mulțumesc.