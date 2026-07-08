Nicușor Dan spune că avem „un raport preliminar”, la o lună după explozia dronei la Constanța. „Există un dialog cu partea ucraineană”

A fost alertă în Portul Constanța la începutul lunii iunie, după ce o dronă marină a explodat. Foto: captură Antena 3 CNN

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat miercuri, la summitul NATO de la Ankara, că îmbunătățirea sistemelor naționale de apărare și detectare timpurie a dronelor aeriene sau navale fac parte dintr-un „un proces în care pe zi ce trece suntem mai buni”. De asemenea, șeful statului a spus că există „un raport preliminar” despre acest incident, petrecut în urmă cu o lună.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă un sistem autonom al Gărzii de Coastă ar fi suficient pentru apărarea la Marea Neagră.

„Aşa cum vorbim şi de drone aeriene pe 60 de kilometri de Dunăre, aşa vorbim şi de drone maritime la ţărmul Mării Negre. Deci este un proces. Este un proces în care pe zi ce trece suntem mai buni. Ce înseamnă suficient? Faţă de ce tip de ameninţări? Asta e o întrebare amplă”, a spus Nicușor Dan.

În privința dronei ucrainene care a explodat luna trecută în portul Constanța, Nicușor Dan a precizat că există deja „un raport preliminar în care toate instituţiile au dat toate răspunsurile care ţineau de ele”.

„Apoi, întrebările către partea ucraineană au fost sintetizate venind de la toate instituţiile şi există un dialog care a început cu partea ucraineană, în cadrul căruia am şi transmis aceste întrebări. Deci, în momentul în care aceste întrebări vor primi răspuns, vom avea şi raportul complet”, a transmis Nicuşor Dan.

Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns celor 14 întrebări adresate de ministrul Radu Miruță, în cazul incidentului de la Constanța. Astfel, partea ucraineană a confirmat că a pierdut controlul asupra a patru drone navale în data de 4 iunie 2026, cel mai probabil ca urmare a războiului electronic al Rusiei, și a fost imposibil să anuleze comenzile de autodetonare. Dronele se îndreptau către zona de Est a Mării Negre. De asemenea, Ucraina a precizat că a informat România despre pericol la ora 9.54, cu aproximativ 35 de minute înainte ca drona să explodeze.

„Partea ucraineană a confirmat că, în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, în apropiere de Sevastopol, la o distanță de aproximativ 250 km de țărmul românesc, au pierdut comunicațiile cu patru drone navale (USV) Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre.

Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone și nu au mai reușit reluarea comunicării. Lipsa comunicațiilor cu dronele au făcut imposibilă anularea comenzii de autodetonare”, a precizat MApN.