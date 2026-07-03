Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări ale României despre drona explodată în Portul Constanța. Unde se îndreptau dronele Sargan-3000

A fost alertă în Portul Constanța la începutul lunii iunie, după ce o dronă marină a explodat. Foto: captură Antena 3 CNN

Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns celor 14 întrebări adresate de ministrul Radu Miruță, după ce o dronă marină ucraineană a explodat în Portul Constanța la începutul lunii iunie, a anunțat MApN. Astfel, partea ucraineană a confirmat că a pierdut controlul asupra celor patru drone cu zi înainte, dar afirmă că a fost un incident izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Rusiei.

Astfel, în răspunsul trimis României, partea ucraineană a confirmat că a pierdut controlul asupra a patru drone navale în data de 4 iunie 2026 și a fost imposibil să anuleze comenzile de autodetonare. Dronele se îndreptau către zona de Est a Mării Negre. De asemenea, Ucraina a precizat că a informat România despre pericol la ora 9.54, cu aproximativ 35 de minute înainte ca drona să explodeze.

„Partea ucraineană a confirmat că, în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, în apropiere de Sevastopol, la o distanță de aproximativ 250 km de țărmul românesc, au pierdut comunicațiile cu patru drone navale (USV) Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre.

Din acel moment, forțele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone și nu au mai reușit reluarea comunicării.

În dimineața zilei de 5 iunie, la ora 9.54, Forțele Navale ale Ucrainei au informat Forțele Navale Române despre pericolul reprezentat de USV-uri în cazul autodetonării și a transmis intervalul programat pentru autodetonare a celor patru drone.

Lipsa comunicațiilor cu dronele au făcut imposibilă anularea comenzii de autodetonare”, a precizat MApN.

Potrivit părții ucrainene, incidentul din Portul Constanța a fost unul izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse.

MApN a solicitat Ucrainei deschiderea unui canal tehnic permanent de comunicare între Forțele Navale Ucrainene și Forțele Navale Române. De asemenea, au fost stabilite proceduri operative prin care părțile se informează reciproc, „în timp util”, cu privire la riscurile din Marea Neagră, a mai anunțat Ministerul Apărării.

De asemenea, ministrul Radu Miruță a cerut oficial Ucrainei ca „toate dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze într-o zonă sigură, în afara zonelor de interes ale României, dacă ar ajunge acolo din orice motiv”.

„Ministerul Apărării Naționale a mulțumit pentru informațiile oferite și a mai cerut clarificări suplimentare, reiterând disponibilitatea pentru o colaborare mai strânsă”, a mai precizat MApN.

Ce s-a întâmplat în Portul Constanța

O dronă marină, care avea atașat un timer și fusese descoperită în apropiere de Portul Constanța, a explodat în dimineața zilei de 5 iunie. Ministrul Radu Miruță a declarat atunci că Ucraina nu a anunțat timp de 4 ore că a pierdut controlul asupra dronei.

La rândul său, Președintele Nicușor Dan a declarat că Ucraina a pierdut controlul asupra dronelor după ce au fost bruiate de ruși. „Forțele ucrainiene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia", a spus șeful statului.

Cronologia incidentului

5 iunie, ora 06.20: Centrul de Coordonare Maritimă al Autorității Navale Române a informat Comandamentul Componentei Navale – CCN despre prezența unui obiect plutitor în apropierea Danei 78 din Portul Constanța. CCN a informat Garda de Coastă și SRI și a alertat Centrul 39 Scafandri pentru pregătirea echipelor EOD (neutralizare muniții).

5 iunie, 09.54: autoritățile ucrainene au informat partea română că au pierdut controlul asupra a patru drone maritime aflate în Marea Neagră și că acestea urmau să intre în secvența de autodetonare. Imediat după primirea informației, Forțele Navale au avertizat echipele de intervenție de la Dana 78, iar personalul aflat în zonă a fost evacuat;

5 iunie, ora 10.27: s-a produs explozia dronei din Dana 78. Nu au fost înregistrate victime;

în continuarea intervenției, șeful Forțelor Navale a dispus executarea unei cercetări aeriene pe mare cu un elicopter Puma Naval. Totodată, Direcția Hidrografică Maritimă a emis un aviz către navigatori privind existența unor obiecte periculoase în zonă. Comandamentul Maritim al NATO (MARCOM) a fost informat cu privire la situație;

5 iunie, ora 11.00: Poliția de Frontieră a informat că o navă a Gărzii de Coastă a observat o explozie puternică (a doua dronă) în afara portului Constanța;

5 iunie, ora 13.00: Garda de Coastă a primit informații de la nave comerciale aflate în larg potrivit cărora alte două explozii puternice (dronele trei și patru) au fost observate în largul Mării Negre;

5 iunie, ora 14.35: a fost decisă sistarea operațiunilor de intervenție, ca urmare a coroborării datelor transmise de partea ucraineană și a celor raportate din teren, cele patru drone fiind confirmate distruse;

MApN a transmis că, după incident, Forțele Navale Române au luat măsuri suplimentare pentru protejarea infrastructurii portuare militare.