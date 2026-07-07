România devine fondatoare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență. Declarația, semnată de președintele Nicușor Dan la Ankara

3 minute de citit Publicat la 18:29 07 Iul 2026 Modificat la 18:31 07 Iul 2026

Președintele României, Nicușor Dan, a informat într-un mesaj pe Facebook cu privire la participarea României la această inițiativă internațională. Foto: Profimedia Images

România s-a alăturat, marți, unei inițiative importante pentru apărare și securitate și va deveni membru fondator al Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB). România va participa la înființarea acestei noi organizații internaționale alături de Canada, Belgia, Luxemburg, Turcia, Grecia, Albania, Ucraina și Letonia, se arată în declarația publicată de liderii acestor țări.

„Noi, liderii Canadei, Albaniei, Belgiei, Greciei, Letoniei, Luxemburgului, României, Turciei și Ucrainei, reuniți astăzi la summitul NATO de la Ankara, anunțăm intenția noastră comună de a înființa Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB).

Într-un moment în care aliații își măresc investițiile în apărare, își extind capacitatea industrială și accelerează producția de capabilități esențiale, recunoaștem necesitatea de a mobiliza capital public și privat în volume mari pentru susținerea priorităților noastre în materie de apărare, securitate și reziliență.

Ne reafirmăm angajamentul comun de a colabora pentru înființarea DSRB. Finalizarea cu succes, la Montreal, a negocierilor privind actul constitutiv al DSRB oferă baza necesară pentru a avansa împreună în acest demers.

Printr-o bază financiară solidă, DSRB este concepută să extindă accesul la capital, să reducă costurile de finanțare și să sprijine extinderea capacității industriale în statele membre. Precizăm că DSRB are rolul de a completa, nu de a dubla, alte instrumente naționale și multilaterale care urmăresc creșterea producției din industria de apărare.

Ne angajăm să oferim leadershipul necesar pentru a impulsiona crearea DSRB cu urgența impusă de actualul context geopolitic, astfel încât banca să își poată începe activitatea încă din 2027”.

Mesajul președintelui

Președintele României, Nicușor Dan, a informat într-un mesaj pe Facebook cu privire la participarea României la această inițiativă internațională.

„România s-a alăturat azi, la Ankara, aliaților care au semnat Declarația privind intenția comună de înființare a Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență, coordonată de Canada.

Noua instituție financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacității statelor membre de a finanța investiții în domeniul apărării și securității, prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanțare și sprijinirea dezvoltării capacităților industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici și mijlocii.

În calitate de membru fondator, România își reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare și este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii”, a scris președintele.

Inițiativa DSRB, pregătită de mai multe săptămâni

Prim-miniștrii din Canada și Luxemburg, Mark Carney și Luc Frieden, anunțau proiectul, la finalul lunii iunie.

„Capacitatea noastră de a mobiliza capital trebuie să fie la fel de bună ca forțele noastre armate”, afirmă cei doi în materialul intitulat „Descurajarea credibilă necesită o nouă bancă a NATO”, spuneau ei atunci.

„Esența descurajării este credibilitatea. De la declanșarea invadării ilegale a Ucrainei de către Rusia, aliații NATO au făcut progrese semnificative în consolidarea capacităților lor militare.

Dar nu este suficient. O descurajare credibilă are nevoie de mai mult: trebuie să fie susținută de putere financiară și economică.

Capacitatea noastră de a mobiliza capital trebuie să fie la fel de fiabilă ca forțele noastre armate. Răspunsul este o soluție multilaterală îndrăzneață: crearea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB).

Necesitatea unei finanțări suplimentare este evidentă. Împreună cu aliații NATO, țările noastre s-au angajat să își majoreze substanțial bugetele de apărare.

Acest lucru va necesita peste 850 de miliarde de euro cheltuieli suplimentare anuale la nivelul alianței în Europa și Canada, fără ca aceste noi alocări să se realizeze în detrimentul altor priorități investiționale interne.

Noua noastră propunere se bazează pe modelul consacrat al organizațiilor financiare multilaterale, precum Banca Mondială sau Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

În timp ce reglementările limitează băncile comerciale la acordarea de împrumuturi de aproximativ 12 euro pentru fiecare euro de capital investit în apărare, arhitectura de garanții multilaterale a DSRB le va permite să împrumute de peste două ori mai mult.

Același principiu care guvernează participarea la Banca Mondială sau BERD se va aplica și aici”.