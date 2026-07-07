Imagini de la sosirea lui Nicuşor Dan la Ankara cu avionul Spartan, pentru Summitul NATO. Preşedintele e însoţit de Mirabela Grădinaru

Imagini de la sosirea lui Nicuşor Dan la Ankara cu avionul Spartan, pentru Summitul NATO. Sursa foto: Presidency

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a aterizat, marţi după-amiază, la Ankara, unde va participa la Summitul NATO găzduit de Turcia. Şeful statului este însoţit de partenera lui, Mirabela Grădinaru. Nicuşor Dan a fost întâmpinat, la aterizare, de o delegaţie oficială, pe care a salutat-o protocolar.

Marţi, preşedintele Nicuşor Dan şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, vor participa la recepția și dineul oficial pentru șefii de stat și de guvern și partenerii/partenerele acestora, oferite de președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, și prima doamnă, Emine Erdogan.

› Vezi galeria foto ‹

Programul summitului cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum și o serie de evenimente conexe, inclusiv cu participarea partenerilor NATO. Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, printre care Declarația Summitului. În marja summitului, se desfășoară, marți, Forumul NATO pentru Industria de Securitate și Apărare/NATO Security and Defence Industry Forum (NSDIF).

Summitul NATO din 2026 are loc la Ankara, în zilele de 7-8 iulie, având pe agendă teme precum investițiile în apărare, industria apărării sau sprijinul pentru Ucraina. Participă, între alții, președintele american, Donald Trump, președintele Coreii de Sud, Lee Jae Myung, dar și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, afirmă, potrivit sursei citate, că reuniunea din 7-8 iulie va demonstra că europenii își respectă promisiunile de a majora cheltuielile pentru apărare, în scopul descurajării oricărui atac din partea Rusiei, urmând să fie semnate contracte de înarmare în valoare de zeci de miliarde de dolari.