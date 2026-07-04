Trump spune despre Netanyahu că „știe cine-i șeful”. Premierul israelian a cerut o întâlnire cu președintele SUA, la Casa Albă

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Donald Trump a declarat, sâmbătă, că Benjamin Netanyahu i-a cerut o întâlnire la Casa Albă și că aceasta ar putea să aibă loc chiar săptămâna viitoare, când președintele american va reveni de la summitul NATO, scrie Axios. Trump a declarat pentru publicația americană că „Netanyahu știe cine-i șefu’”.

„Ne înțelegem bine. Netanyahu știe cine-i șeful”, a declarat Trump într-un scurt interviu telefonic cu jurnaliștii americani.

Întâlnirea bilaterală ar fi prima de când a început războiul cu Iranul. Un oficial american declara săptămâna trecută că o întâlnire în a doua săptămână din iulie ar putea fi prea din scurt, în condițiile în care Trump abia ce se va întoarce de la summit-ul NATO de la Ankara, care are loc pe 7-8 iulie.

„Ar putea să aibă loc în săptămâna de după”, a spus oficialul citat.

Cancelaria lui Netanyahu a transmis că acesta l-a sunat pe Trump, vineri, să-l felicite cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

„În timpul conversației lor, premierul a spus Statele Unite sunt garantul libertății globale și că Israelul apreciază valorile care apropie cele două țări. Prim-ministrul Netanyahu și președintele Trump s-au pus de acord să se întâlnească curând în Statele Unite”, a transmis cancelaria lui Netanyahu.

Persoane din cercul apropiat al lui Trump au devenit tot mai sceptice și mai dezamăgite de Netanyahu în lunile care au trecut de la întâlnirea lor din februarie.

„Mulți dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Trump cred că Bibi a greșit în toate privințele”, a declarat un oficial american.

Trump l-a criticat dur pe Netanyahu într-o convorbire telefonică de luna trecută, pe fondul escaladării israeliene din Liban. El l-a numit pe premier „nebun” și l-a acuzat că este „nerecunoscător”.

Ruptura Trump-Netanyahu

Tensiunile au adâncit o ruptură mai mare din interiorul Partidului Republican în privința Israelului și a războiului, influenceri MAGA precum Tucker Carlson acuzându-l pe Trump că este prea supus lui Netanyahu.

Obiectivele de securitate națională și politică externă ale lui Trump și Netanyahu, precum și interesele lor politice interne, au început să se despartă în ultimele două luni, pe fondul războiului și al altor probleme regionale.

În ciuda rezervelor lui Netanyahu, Trump a semnat luna trecută un memorandum de înțelegere care prelungește armistițiul cu Iranul și deschide noi negocieri nucleare.

Trump l-a presat, de asemenea, pe Netanyahu să limiteze operațiunile armatei israeliene în Liban, unde luptele deveniseră un obstacol în calea negocierilor cu Iranul, și să semneze un acord-cadru care prevede o retragere inițială din sudul țării.

O întâlnire cu Trump la Casa Albă ar fi extrem de importantă pentru Netanyahu, care își începe campania pentru alegerile din octombrie din Israel. Sondajele nu arată prea bine pentru el.

Trump a spus că urmărește funeraliile fostului lider suprem iranian, Ali Khamenei, asasinat în prima zi a războiului.

Trump a susținut că iranienii „imploră să ajungă la un acord”, însă a spus că ambele părți au decis să ia o pauză de o săptămână de la negocieri, până la încheierea evenimentelor legate de funeraliile lui Khamenei. Între timp, a spus el, niciuna dintre părți nu va trage asupra celeilalte.

„Sunt toți acolo. O singură lovitură și îi putem elimina pe toți, dar nu vom face asta, pentru că atunci nu am mai avea cu cine negocia”, a spus Trump.

El a adăugat că a fost surprins să vadă unii iranieni plângând la funeralii, spunând că avea impresia că oamenii îl urau pe Khamenei. „Poate sunt lacrimi de crocodil”, a speculat Trump.