România primește 2,15 miliarde de euro de la NATO pentru a construi conducte de combustibil. Nicușor Dan: „Va crea oportunități”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, joi, că „NATO a aprobat ieri extinderea către Est a rețelei de conducte pentru combustibil”, conducte care vor trece și prin România. „Va avea atât utilizări militare, cât și civile și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești”, a spus Nicușor Dan.

„România obține un rezultat strategic important în cadrul NATO.

După peste cinci ani de negocieri, Alianța a aprobat extinderea către Est a rețelei NATO de conducte pentru combustibil, un proiect esențial pentru consolidarea securității și mobilității militare pe Flancul Estic. Decizia vine și ca urmare a lecțiilor învățate după invazia Rusiei împotriva Ucrainei, care au demonstrat cât de importantă este infrastructura logistică pentru apărarea colectivă.

România a fost implicată activ încă de la început în acest proces, prin eforturile Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale și ale Delegației României la NATO”, a scris Nicușor Dan, pe X.

Președintele României afirmă că „noua rețea va traversa și România” și va avea diverse utilizări.

„Consiliul Nord-Atlantic a aprobat ieri finanțarea proiectului din fondurile comune ale NATO, în valoare de 27 de miliarde de euro pentru următorii 20 de ani, cea mai mare investiție de acest tip din istoria Alianței. Din această finanțare, aproximativ 2,15 miliarde de euro vor reveni României.

Noua rețea va traversa și teritoriul României, va avea atât utilizări militare, cât și civile și va crea oportunități importante pentru economia și companiile românești. Acest proiect consolidează rolul României ca stat aliat de primă linie la Marea Neagră și întărește conectivitatea strategică a țării noastre cu aliații NATO”, a afirmat el.

Conductele prin care forțele NATO sunt alimentate cu combustibil reprezintă un element critic în perspectiva unui război cu Rusia, iar un lider al alianței militare a încercat extinderea rețelei până pe Flancul Estic. Respectiva infrastructură datează din vremea Războiului Rece.

Președintele polonez Karol Nawrocki este cel care a tot încercat să convingă alianța militară să susțină extinderea, în ceea ce ar putea fi unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din Europa, lucru reiterat la summit-ul NATO de la Ankara.

Conform unui studiu realizat de un grup de reflecție polonez, consumul de combustibil al NATO în cazul unui conflict ar depăși, probabil, capacitatea infrastructurii existente chiar înainte de declanșarea unor ostilități pe scară largă.