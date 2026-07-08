Se cere extinderea vechilor conducte ale NATO până în România. Sunt făcute în vremea Războiului Rece, pentru un război cu URSS

2 minute de citit Publicat la 14:15 08 Iul 2026 Modificat la 14:17 08 Iul 2026

Exercitii militare NATO. Liderul polonez Karol Nawrocki cere extinderea rețelei de combustibil a alianței până pe Flancul Estic. Foto: Getty Images

Conductele prin care forțele NATO sunt alimentate cu combustibil reprezintă un element critic în perspectiva unui război cu Rusia, iar un lider al alianței militare încearcă să extindă această rețea până pe Flancul Estic, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Respectiva infrastructură datează din vremea Războiului Rece.

Președintele polonez Karol Nawrocki este cel care încearcă să convingă alianța militară să susțină extinderea, în ceea ce ar putea fi unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructură din Europa.

"Natura duală a conductelor oferă oportunitatea de a construi securitate pentru întregul flanc estic al NATO, așa că aceasta este, de asemenea, o oportunitate pentru mine și pentru întreaga Europă Centrală să readucem în discuție această problemă", a declarat Nawrocki la sosirea sa la summitul NATO de la Ankara.

Oficiali militari de rang înalt ai Alianței au cerut, la rândul lor, o extindere a rețelei de conducte de combustibil din perioada Războiului Rece cu sute de kilometri spre est, către Polonia și cele trei state baltice, cu extinderi suplimentare către Finlanda la nord și România la sud-est.

Un proiect întins pe un sfert de secol, în valoare de zeci de miliarde de dolari

Conform revistei Der Spiegel, un astfel de proiect se confruntă cu obstacole semnificative: costul estimat este de 21 de miliarde de euro, iar durata de execuție, până la 25 de ani.

Ceea ce există în prezent este o conductă cu o lungime de 10.000 de kilometri, îngropată la 80 de centimetri adâncime.

Ea traversează în prezent 12 țări, dar se termină în vestul Germaniei, unde deservește baze militare precum cea americană de la Ramstein a SUA.

Infrastructura este folosită și de obiective civile importante, precum aeroportul din Frankfurt, cel mai mare din Germania.

Conducta a fost construită inițial pentru forțele aeriene occidentale într-un conflict cu fosta Uniune Sovietică.

În timp de război, se estimează că forțele aeriene consumă până la 85% din combustibilul militar, potrivit unui studiu realizat de Centrul Polonez pentru Studii Est-Europene.

Carburanții pentru avioane care circulă prin conductele NATO pot fi folosiți și de vehiculele terestre.

Amestecarea lor cu aditivi îi face potriviți pentru camioane și tancuri care în mod normal funcționează cu motorină.

Extinderea rețelei ar ajuta, de asemenea, la rezolvarea situației deficitare a capacităților de depozitare, deoarece combustibilul din conductă este suplimentar față de cel păstrat în rezervoare.

Cu actuala infrastructură, NATO ar fi depășită de la începutul conflictului

Responsabilii militari descriu munițiile și combustibilul drept cele mai critice tipuri de resurse în război.

Un conflict la scară largă ar necesita zilnic sute de mii de metri cubi de combustibil.

Conform unui studiu realizat de un grup de reflecție polonez, consumul de combustibil al NATO în cazul unui conflict ar depăși, probabil, capacitatea infrastructurii existente chiar înainte de declanșarea unor ostilități pe scară largă.

Criza ar surveni în urma deplasării forțelor terestre, a operațiunilor de transport aerian și a misiunilor avioanelor de luptă.