De ce Trump a plecat din Turcia cu vechiul Air Force One și a schimbat avionul în Anglia. Secret Service i-a recomandat schimbarea

Donald Trump a plecat miercuri seară din Turcia la bordul vechiului Air Force One, nu al noului Boeing 747-8 donat de Qatar. FOTO: Getty Images

Președintele Donald Trump a plecat miercuri seară din Turcia la bordul vechiului Air Force One, nu al noului Boeing 747-8 donat de Qatar, din motive de securitate legate de reluarea ostilităților cu Iranul, au declarat surse pentru The New York Times. Schimbarea ar fi fost făcută la recomandarea Secret Service, ca măsură de precauție, deși Casa Albă susține că noul avion este dotat cu protocoale de securitate de nivel înalt.

Decizia ridică noi întrebări despre măsura în care noul avion, pe care Trump a insistat să îl folosească cât mai repede, a fost echipat în ultimul an cu toate sistemele de securitate necesare. Parlamentari și unii oficiali au avertizat anterior că termenul accelerat ar fi putut afecta instalarea unui sistem avansat de apărare antirachetă și a altor modificări folosite pentru protejarea președintelui.

Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a transmis într-un comunicat că "noul Air Force One este o aeronavă de ultimă generație, echipată cu protocoale de securitate de nivel înalt, care asigură siguranța președintelui și a personalului său". "După cum a spus recent președintele, există mulți dușmani ai Americii care îl au în vizor, iar noi folosim toate instrumentele disponibile, inclusiv diversiunea și inducerea în eroare, pentru a răspunde acestor amenințări", a adăugat Cheung.

Totuși, persoane informate despre capacitățile noului avion, care au vorbit sub protecția anonimatului din cauza caracterului sensibil al informațiilor, au spus că aeronava nouă nu are toate dotările vechiului avion. Potrivit acestora, schimbarea avionului la plecarea din Turcia a fost o măsură de precauție recomandată de Secret Service, nu o reacție la o amenințare specifică.

Trump, care a lăudat dotările luxoase ale noului avion, a zburat cu acesta luni seară spre Turcia, pentru summitul NATO. După sosirea sa, conflictul cu Iranul a reizbucnit, iar Statele Unite au lansat o serie de lovituri împotriva Iranului în timp ce Trump și ceilalți lideri NATO se aflau la Ankara, la aproximativ 1.600 de kilometri distanță.

Miercuri, președintele a negat că schimbarea avionului ar fi avut legătură cu motive de securitate. El a susținut că noul avion a plecat mai devreme pentru a face opriri la baze militare americane și pentru a fi prezentat trupelor, deoarece aeronava este "magnifică".

Întrebat însă de jurnaliști, la Ankara, despre motivul schimbării, Trump a subliniat în repetate rânduri că este "ținta numărul 1" a Iranului și a făcut referire, la un moment dat, la o listă cu țintele Teheranului pe care ar fi văzut-o sau despre care ar fi fost informat în ultimele zile.

Mai devreme, miercuri, Trump scrisese pe rețelele sociale că va zbura din Ankara cu vechea aeronavă "de dragul vremurilor trecute", pentru ca noul avion să poată fi prezentat la baza aeriană Mildenhall din Anglia, unde militarii americani să aibă „ocazia să viziteze aeronava”.

La plecarea din Ankara, Trump s-a urcat neobișnuit de repede la bordul vechiului avion, înainte ca jurnaliștii care îl însoțeau să îl poată vedea sau fotografia pe scări, așa cum se întâmplă de obicei. Pasagerilor li s-a cerut, de asemenea, să tragă obloanele ferestrelor înainte de decolare.

Avionul a aterizat la Mildenhall miercuri noaptea târziu, iar apoi președintele a trecut în noua aeronavă pentru a se întoarce la Washington.

După plecare, Trump le-a spus reporterilor că, probabil, li s-a cerut să închidă obloanele la decolarea din Ankara pentru că se aflau "într-un avion în pericol", din cauza amenințării venite din partea Iranului.

Vechiul avion este considerat echipat cu sisteme de apărare concepute să deruteze rachetele antiaeriene, inclusiv contramăsuri de tip "chaff", care pot devia proiectilele de la țintă. Nu este clar câte dintre aceste capacități, dacă există, au fost instalate pe noul avion donat de Qatar, pe care Trump a fost nerăbdător să îl introducă în serviciu.

Oficiali din industrie și din Pentagon au spus că o modernizare atât de amplă ar putea costa până la un miliard de dolari și ar putea dura până la doi ani. Într-o audiere în Congres, însă, Troy E. Meink, secretarul Forțelor Aeriene, a estimat că modificările ar costa "probabil mai puțin de 400 de milioane de dolari".

Forțele Aeriene americane au început vara trecută modernizarea avionului 747 în Statele Unite.

Oficialii au spus atunci că aeronava era modificată pentru sprijin de tip „transport executiv”, la ordinul secretarului apărării Pete Hegseth, dar că toate celelalte detalii despre modernizare sunt clasificate.

Planul a atras imediat critici din partea unor membri ai Congresului. Parlamentarii și-au exprimat temerea că Trump va presa Forțele Aeriene să finalizeze lucrările atât de repede încât avionul să nu primească suficiente sisteme de securitate, inclusiv apărare antirachetă sau protecție împotriva efectelor electromagnetice ale unei explozii nucleare. O mare parte din lucrările de modernizare și recondiționare descrise de Forțele Aeriene au avut loc într-o unitate din Texas cunoscută pentru proiecte tehnologice secrete.

Andrew P. Hunter, fost secretar adjunct al Forțelor Aeriene, responsabil de programul Air Force One în timpul administrației Biden, a spus că transformarea reală a unui avion 747 într-o aeronavă pregătită să devină Air Force One ar necesita mai mult de un an de lucrări.

El a explicat că aeronava de bază, chiar dacă are un interior luxos, are nevoie de modificări importante ale structurii fizice pentru a putea integra sisteme speciale de securitate, lucrări care ar fi durat mai mult decât perioada avută la dispoziție pentru modernizarea avionului donat de Qatar.

Hunter a refuzat să numească individual sistemele de securitate complexe, deoarece acestea sunt considerate informații clasificate. Însă alți oficiali guvernamentali au declarat pentru The New York Times că aceste lucrări includ sisteme avansate de apărare antirachetă și întărirea cablajului avionului pentru protecție împotriva unui impuls electromagnetic, în cazul unui atac nuclear. Nu este clar dacă astfel de modificări au fost făcute la avionul qatarez.

"În timpul pe care l-au avut, ar fi putut integra modernizări ale sistemelor de comunicații", a spus Hunter, referindu-se la echipamentele vitale care îi permit președintelui să rămână permanent în contact. "Dar nu ceva care să necesite lucrări structurale semnificative." "Pentru o modernizare complet echivalentă cu Air Force One sunt necesare modificări structurale", a adăugat Hunter.

The New York Times a întrebat Forțele Aeriene, la începutul acestui an, dacă astfel de măsuri au fost incluse în modernizarea avionului qatarez. Forțele Aeriene au refuzat să răspundă.