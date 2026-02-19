Ce şanse are România să intre în Visa Waiver. Andrei Muraru: "Mingea este în curtea americanilor. Am îndeplinit toate criteriile"

Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii. FOTO: Facebook/ Andrei Muraru

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat, joi, într-o intervenţie la Antena 3 CNN, că includerea României în Programul Visa Waiver "este un vis pe care îl dorim în continuare îndeplinit" şi că, după ce ţara noastră "a îndeplinit toate criteriile", în acest moment "mingea este în curtea americanilor".

Andrei Muraru a afirmat că România, alături de Cipru şi Bulgaria, aşteaptă culoarul pentru intrarea în Visa Waiver.

"Evident că acesta este un vis pe care îl dorim în continuare îndeplinit. Mingea este în curtea americanilor. România a îndeplinit toate criteriile şi suntem convinşi că în momentul în care aceste discuţii despre Programul Visa Waiver se vor stabiliza, există propuneri ca acest program să-şi schimbe numele, sunt convins să aceste trei ţări europene care încă bat la poarta Visa Waiver (România, Cipru şi Bulgaria), vor avea un culoar foarte clar", a spus Muraru.

Ambasadorul României în SUA a transmis şi care sunt paşii făcuţi de ţara noastră pentru concretizarea întâlnirii Nicuşor Dan - Donald Trump.

"În privinţa vizitei bilaterale la care lucrăm, aşa cum am spus, ea depinde de foarte mulţi factori şi, în primul rând, de disponibilitatea de agendă a Casei Albe. Aici am avut o săptămână de întâlniri împreună cu consilierul pe securitate naţională al preşedintelui, cu consilierul pe probleme economice al preşedintelui. Vicepremierul Cătălin Predoiu este aici, pentru discuţii cu partenerii americani. Am avut şi o întâlnire cu şefa serviciilor naționale americane de informații, Tulsi Gabbard.

Toate aceste discuţii vin să pregătească această vizită şi să clarifice anumite aspecte. În proporţie covârşitoare ele sunt legate de chestiuni economice şi credem că, atunci când vom ajunge la un acord în privinţa agendei pe care o pregătim, Casa Alba va putea să ofere câteva opţiuni de agendă", a mai afirmat Andrei Muraru.