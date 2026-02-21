Trenuri întârziate și aglomerație în Gara de Nord, după ninsorile fără oprire în București

Sute de călători așteaptă în Gara de Nord din București ca circulația pe căile ferate să revină la normal. Foto: Antena 3 CNN

Ninge fără oprire în București de mai bine de 14 ore. Un nou strat de zăpadă s-a depus peste cel deja existent. Mai mulţi copaci au fost rupţi, iar maşinile au fost avariate. În Gara de Nord este haos. Trenurile au întârzieri uriașe din cauza vremii.

Sute de călători așteaptă în Gara de Nord din București ca circulația pe căile ferate să revină la normal. Toate trenurile au întârzieri, unele până la 180 de minute. Cea mai mare întârziere o are un tren care ar fi trebuit să ajungă de dimineață din Craiova.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. a transmis că au fost mobilizați 438 de angajați, împreună cu utilaje de deszăpezire și drezine, în București, Galați și Constanța, unde căile ferate sunt cele mai afectate de ninsorile abundente.

„În prezent, traficul feroviar se desfășoară normal, fără perturbări cauzate de ninsori, iar CFR S.A. continuă să urmărească evoluția vremii și starea infrastructurii feroviare. Echipele și utilajele rămân în stare de operativitate, gata să intervină pentru menținerea siguranței și continuității traficului feroviar”, a transmis CFR.

Însă, experința sutelor de oameni care așteaptă în Gara de Nord trenurile întârziate spune altceva.

Capitala rămâne sub Cod galben de ninsori și viscol până duminică dimineața. Șefa ANM a subliniat că nu poate fi exclusă o actualizare a acestui Cod galben, dacă vremea se înrăutățește.