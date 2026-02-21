Cum a devenit un coif grecesc vechi de 2.700 de ani Tezaur Național în Coreea de Sud

Obiectul a devenit „celebru” în timpul Jocurile Olimpice moderne, în anul 1936 / sursă foto: X/ Fresh Summer Wind

Un coif grecesc vechi de aproximativ 2.700 de ani este expus astăzi la Muzeul Național al Coreei de Sud, la mii de kilometri de locul în care a fost realizat. Obiectul din bronz este înregistrat ca Tezaur Național și este singurul artefact occidental care are acest statut în Coreea de Sud.

Coiful a fost descoperit în 1875, la Olympia, în Grecia, în apropierea Templului lui Zeus, iar arheologii sunt de părere că a fost pus acolo ca ofrandă.

Obiectul a devenit „celebru” însă în timpul Jocurile Olimpice moderne, în anul 1936. De altfel, în acea perioadă, sportivii și războinicii obișnuiau să dedice armuri zeilor după victorii sau pentru a cere protecție divină, potrivit publicației Greek Reporter.

Doi sportivi din Coreea de Nord au câștigat medalii olimpice în timpul JO, însă au concurat sub steagul Japoniei, asta deoarece Coreea se afla sub ocupație japoneză.

Unul dintre sportivi, Sohn Kee-chung, fusese înscris cu nume de japonez și chiar apăruse în documente ca sportiv japonez.

Cu toate că nu a contestat niciodată, aceasta a încercat subtil să-și expună identitatea coreeană.

Atunci când oferea interviuri, Sohn Kee-chung își rostea numele coreean.

Coiful a devenit parte a unei propuneri olimpice neobișnuite

Un moment delicat a avut loc atunci când, la ceremonia de premiere, când a fost intonat imnul Japoniei, el și celălalt sportiv au ținut capul plecat și au evitat să privească steagul.

Ulterior, Sohn a declarat că s-a simțit umilit pentru că a pentru Japonia. Acea declarație a stârnit reacții puternice în Coreea.

Într-un ziar a fost publicată o imagine care în care a fost surprins momentul în care a fost eliminată emblema japoneză de pe uniforma atletului.

Autoritățile japoneze au reacționat dur: mai multe persoane au fost arestate, iar publicația a fost închisă pentru câteva luni.

În aceeași perioadă, coiful a devenit parte a unei propuneri olimpice neobișnuite. Un ziar din Atena achiziționase artefactul și plănuia să-l acorde campionului la maraton ca o legătură simbolică cu Grecia antică.

Comitetul Internațional Olimpic a respins însă ideea, motivând că valoarea obiectului încălca regulile competiției.

Coiful a rămas ulterior în Germania, fiind păstrat într-un muzeu din Berlin, înainte de a ajunge, în cele din urmă, în Coreea de Sud, unde este considerat astăzi un simbol național.