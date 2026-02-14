Unde s-ar putea afla tezaurul dacic după jaful de la muzeul din Olanda: "Au luat piesele să le ascundă și doar ei să le vadă"

Eduard Uzunov a declarat pentru Antena 3 CNN că există posibilitatea ca piesele să fi fost furate pentru colecții private. Sursa foto: Profimedia Images

La un an de la furtul tezaurului dacic din muzeul olandez, apar noi ipoteze privind soarta pieselor de aur dispărute. Specialiști din zona artei spun că brățările dacice și Coiful de la Coțofenești ar fi putut ajunge în colecții private, unde sunt păstrate în mod clandestin, fără a fi scoase la vânzare pe piața neagră. Un astfel de scenariu ar face ca piesele să fie tot mai greu de recuperat, întrucât lipsa unei tentative de valorificare le scoate din circuitul obișnuit.

Colecționarul de artă Eduard Uzunov a declarat pentru Antena 3 CNN că există posibilitatea ca piesele din tezaurul dacic să fi fost furate de persoane interesate să le păstreze în colecții private, fără a le valorifica pe piața neagră.

“Dacă eu încerc acum să vând o monedă sau un obiect care este foarte aproape de nașterea lui Isus Hristos, deci reprezintă un artefact, sunt pasibil de închisoare. Valoarea este enormă. Suferința noastră, pentru că ni s-a furat o bucățică din istorie, este foarte mare.

Sunt oameni care nu sunt zdraveni la cap. Există în orice domeniu niște oameni care pur și simplu sunt bolnavi. Ori le-au luat ca să le țină, să le ascundă. Foarte multe furturi din muzee sunt pentru oameni care vor să le aparțină lor, doar ei să le vadă. Eu ca și colecționar de artă, din contră, mă bucur să arăt”, a spus Eduard Uzunov.

Ministerul Culturii a anunţat, în septembrie, că România a primit despăgubiri în valoare de 5,7 milioane de euro după furtul celor patru artefacte din Muzeul Drents din Olanda, în ianuarie 2025.

Cele patru artefacte asigurate erau trei brățări dacice și celebrul Coif dacic de la Coțofenești.

Plățile s-au făcut în două tranșe: 4,845 milioane de euro (85% din valoare) la 25 august și 855.000 de euro (15% din valoare) la 12 septembrie.

Amintim că Ernest Oberländer, fost director al Muzeului Național de Istorie din București, a lansat noi acuzații despre furtul tezaurului dacic în urma jafului de la Muzeul Drents din Assen. El a criticat dur conducerea muzeului din Olanda, precizând că nu a luat măsurile de securitate promise.