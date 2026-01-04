"Grupul Vulcan" de extremă stânga revendică sabotajul care a cauzat un blackout la Berlin. Zeci de mii de gospodării, în beznă

Multe gospodării vor mai rămâne în întuneric, în zilele următoare, estimează autoritățile. Foto: Hepta

Peste 45.000 de gospodării din sud-vestul Berlinului se confruntă pentru a doua zi cu o pană de curent fără precedent, după ce liniile electrice de înaltă tensiune au fost avariate de un incendiu despre care autoritățile orașului au declarat că a fost rezultatul unui atac motivat politic al „extremiștilor de stânga”, potrivit AP.

Incendiul a izbucnit sâmbătă dimineață pe un pod peste Canalul Teltow, în apropierea centralei electrice Lichterfelde, potrivit autorităților locale. Inițial, peste 45.000 de gospodării și 2.200 de afaceri din patru districte au rămas fără electricitate. Furnizarea încălzirii și a internetului au fost, de asemenea, afectate.

Franziska Giffey, reprezentantă în consiliul local, a descris incidentul ca fiind „o pană de curent deosebit de gravă care afectează zeci de mii de gospodării și afaceri, inclusiv unități de îngrijire, spitale, numeroase instituții sociale și companii”.

Deși curentul electric a fost restabilit în mii de gospodării până duminică, multe altele vor rămâne probabil în întuneric până joi, estimează autoritățile.

Vremea cu zăpadă și temperaturile scăzute au încetinit eforturile de restabilire a energiei electrice și au îngreunat viața celor afectați.

Incidentul este investigat ca un posibil act de incendiere. Autoritățile au comparat incidentul cu o pană de curent similară din septembrie anul trecut, în sud-estul Berlinului, când activiști radicali și-au revendicat responsabilitatea.

Autoritățile au declarat că lucrează pentru a confirma autenticitatea unei scrisori care revendică responsabilitatea pentru cel mai recent incident.

Autorii au fost „în mod clar extremiști de stânga”, a declarat primarul Berlinului, Kai Wegner, citat de o agenție de știri germană. „Este inacceptabil ca, încă o dată, extremiști de stânga să fi atacat rețeaua noastră electrică și, prin urmare, să fi pus în pericol vieți omenești”, a spus Wegner.

"Grupul Vulcan", responsabil pentru pana masivă de curent

Potrivit Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), autoritățile germane consideră autentică o scrisoare prin care este revendicată responsabilitatea pentru atac de către așa-numitul „Grup Vulcan”.

La conferința de presă din fața adăpostului de urgență, senatoarea Iris Spranger a promis că poliția va intensifica patrulele în nopțile următoare. Până acum, nu au existat spargeri. O tentativă de spargere într-un supermarket a fost dejucată. Prioritatea echipei de criză este „să-i scoată pe oameni din frig”. Ea a făcut apel în repetate rânduri la cetățeni să informeze poliția și pompierii dacă vecinii lor au nevoie de ajutor. Mai multe centre de încălzire vor fi deschise în următoarele zile, iar Forțele Armate Germane vor oferi asistență cu cantine sociale.

Contrar temerilor inițiale, nu este nevoie ca spitalele să fie evacuate. Sistemele lor de alimentare cu energie de urgență funcționează, la fel ca și sistemul de canalizare.

Cu toate acestea, atacul asupra infrastructurii este fără precedent. Deși a existat deja un atac asupra rețelei electrice din partea extremiștilor de stânga în Berlin-Adlershof în septembrie, mai puține linii au fost afectate, iar consecințele au fost mai puțin grave din cauza vremii. În fața adăpostului de urgență, Kai Wegner dă vina și pe extremiștii de stânga pentru atacul actual. La scurt timp după aceea, se află că autoritățile consideră autentică o scrisoare în care se revendică responsabilitatea, din partea „Grupului Vulcan”.

„Grupul Vulcan” (Vulkangruppe) este o formațiune radicală despre care se crede că provine din cercurile extremiste de stânga/anarhiști din Germania. Autoritățile îl consideră o grupare de extremă stângă responsabilă pentru acte de sabotaj asupra infrastructurii energetice și industriale.