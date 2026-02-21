Un polițist local a salvat un bebeluș, după ce un incendiu a izbucnit într-un bloc: „Am intervenit ca și cum ar fi fost copilul meu”

Un polițist local nu a ezitat să intre în bloc și să ajute oamenii, printre ei și o mamă cu un bebeluș în brațe. Foto: captură Antena 3 CNN

Un polițist local din orașul Iași a intrat într-un bloc inundat de fum, după ce a izbucnit un incendiu într-un apartament, pentru a salva un bebeluș. Bărbatul a luat copilul din brațele mamei, și-a informat colegii că trebuie salvată și ea și încă o persoană adultă, și a fugit cu el la ambulanță.

Incendiul a izbucnit într-un apartament de la etajul 7 dintr-un bloc turn din cartierul Nicolina din Iași în jurul orei 11:30. Locatarii au sunat imediat la 112 și au început să se autoevacueze. Când au ajuns la fața locului salvatorii și polițiștii locali, încă erau persoane pe scări. Aceștia aveau probleme la coborâre deoarece casa scării s-a umplut de fum dens și negru, de la apartamentul în flăcări.

Un polițist local nu a ezitat să intre în bloc când a auzit că la etajul șapte se află doi adulți cu un copil, care nu au reușit să iasă din bloc. Mama copilului i-a încredințat bebelușul și a fugit cu el la ambulanță. Imaginile au fost surprinse de un trecător.

Polițistul a povestit cum a decurs intervenția.

„Când am ajuns pompierii erau deja în acțiune. Desfășuraseră toate mijloacele de intervenție și stingere, noi am încercat să asigurăm perimetrul pentru a le asigura intervenția. Una dintre persoanele aflate la fața locului ne-a comunicat că la etajul 7 e o fetiță, un copil minor, care nu a fost încă evacuată. Mi s-a comunicat numărul apartamentului.

Am urcat la etajul superior, când am ajuns la apartamentul indicat am găsit două persoane adulte, cea de sex feminin având un bebeluș în brațe. Aceștia nu au coborât pentru că casa scării era inundată de fum, temperaturile erau ridicate. Am luat bebelușul, le mulțumim că ne-au acordat încredere. Am intervenit ca și cum ar fi fost copilul meu. Am și eu o fetiță acasă. A fost evacuată în condiții de siguranță. Intervenția a fost un efort comun. Meritul este cu predilecție al pompierilor că ne-au asigurat condiții sigure de intervenție”, a spus Alexandru Dan, polițistul local erou.

În total, șapte persoane au avut nevoie de ajutorul salvatorilor pentru a ieși din bloc.

„Incendiu produs la un apartament in municipiul Iasi, sos. Nicolina, la etajul 7, nu sunt persoane surprinse in interior. Se intervine cu forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul 2 de Pompieri Iași. La fața locului au fost direcționate două autospeciale de stingere, o auto platformă pentru salvări de la înălțime, un echipaj de prim ajutor calificat și de la Serviciul Județean de Ambulanță un echipaj medical”, au transmis reprezentanții ISU Iași.

Pompierii au intervenit de urgență și au lichidat incendiul, iar în aceste momente se ventilează casa scării.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit de la o candelă uitată aprinsă.