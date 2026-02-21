Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Sursa foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comunicat unui cerc restrâns de consilieri apropiați că negocierile de pace au intrat într-un impas și a ordonat elaborarea unui plan de contingență pentru ca războiul să continue pentru încă trei ani. Acest lucru a fost relatat de Boian Pancevski, corespondentul politic șef pentru Europa al Wall Street Journal, citând consilierii lui Zelenski, informează The Moscow Times. El spune că este în contact personal cu trei dintre aceștia.

Potrivit surselor, Zelenski a făcut declarațiile „șocante” joia trecută, înainte de vizita sa la München pentru Conferința Internațională de Securitate. El a cerut pregătiri pentru un „război prelungit”, deși consilierii săi înșiși nu au fost clari în ceea ce privește motivul schimbării de situație.

Dmitro Litvin, consilier al lui Zelenski, a numit, vineri, aceste informații „false”. El a susținut că nu a existat „niciun ordin” de a pregăti un plan de acest fel și nici nu a existat vreo evaluare negativă a negocierilor. Cu toate acestea, Zelenski însuși, într-un interviu acordat publicației The Atlantic, săptămâna trecută, a declarat că ar prefera să continue lupta decât să accepte o „înțelegere proastă”.

El este de acord cu retragerea trupelor din Donbas, dar numai cu condiția unei retrageri reciproce a forțelor ruse. Kremlinul, însă, dorește o retragere unilaterală a Ucrainei și refuză să accepte garanții de securitate pentru Ucraina, inclusiv prin desfășurarea de trupe străine.

Rusia și Ucraina au convenit să nu facă evaluări negative ale negocierilor, au declarat pentru The Telegraph surse familiarizate cu detaliile ultimei întâlniri de la Geneva. Acest lucru ar putea explica reacția lui Litvinov.

Negocierile în sine s-au încheiat fără niciun progres în ceea ce privește problema teritorială cheie. Europa privește procesul de negocieri cu un scepticism crescând și consideră că războiul va mai dura încă un an sau chiar trei.

Conform surselor WSJ, Donald Trump își pierde interesul pentru o înțelegere de pace, pe care a promis că o va realiza într-o zi, dar nu a reușit să o facă - nici măcar într-un an.

Oficialii serviciilor de informații europene sunt încrezători că, chiar dacă Ucraina este de acord să predea întregul Donbas Kremlinului, acest lucru nu îl va opri pe Vladimir Putin, pentru care războiul a devenit „punctul central” al regimului său și nucleul întregii sale agende naționale.

Scopul lui Putin rămâne același, a declarat pentru Reuters un reprezentant al unui serviciu de informații: înlăturarea lui Zelenski de la putere și transformarea Ucrainei într-o zonă tampon „neutră” care separă Rusia de Occident. În fapt, Kremlinul dorește transformarea Ucrainei într-un vasal obedient.

„Teatrul negocierilor”

Conducerea rusă rămâne neinteresată de instaurarea păcii în Ucraina și nu are nicio intenție de a pune capăt rapid războiului, au declarat șefii a cinci agenții europene de informații pentru Reuters în ultimele zile, potrivit The Moscow Times. Aceștia sunt pesimiști în ceea ce privește șansele de a ajunge la un acord de pace în acest an și spun că, potrivit informațiilor lor, nici măcar predarea de către Ucraina a părții neocupate a Donbasului nu ar fi suficient ca Putin să oprească războiul.

În ciuda declarațiilor repetate ale lui Donald Trump conform cărora Vladimir Putin „dorește o înțelegere”, șeful unei agenții de informații a explicat că „Rusia nu dorește un acord de pace”. El a afirmat că Rusia caută „să își atingă obiectivele strategice, iar aceste obiective nu s-au schimbat” - înlăturarea lui Volodimir Zelenski și a guvernului său de la putere și transformarea Ucrainei într-o zonă tampon „neutră” care separă Rusia de Occident.

Un alt oficial al serviciilor de informații a afirmat că un eventual acord de a preda întregul Donbas Moscovei ar satisface revendicările sale teritoriale, dar nu și-ar atinge obiectivul strategic. Prin urmare, directorul unei a treia agenții de informații a respins ideea că cedarea Donbasului ar duce rapid la un acord de pace: o astfel de concesie, a spus el, „ar fi probabil doar începutul unor negocieri reale”, deoarece Rusia ar face apoi cereri suplimentare.

Principala problemă, potrivit unei surse Reuters, este că Rusia nu dorește și nici nu are nevoie de o pace rapidă; poate continua războiul pentru că economia sa „nu este în pragul colapsului”. O altă sursă a descris întâlnirile delegației ruse cu delegația ucraineană drept „un teatru al negocierilor”.

Cea mai recentă astfel de întâlnire a avut loc miercuri la Geneva și s-a încheiat neconcludent. Putin l-a trimis să participe pe Vladimir Medinski, pe care partea ucraineană și experții îl consideră un ideolog care nu dorește să negocieze, în timp ce participarea armatei la runda anterioară de la Abu Dhabi a fost mai constructivă.

Problema teritorială a fost discutată la Geneva. Potrivit publicației The New York Times, au fost luate în considerare și opțiuni pentru crearea unei zone demilitarizate în partea din Donbas pe care Kremlinul o cere, dar pe care Ucraina nu vrea să o cedeze.

Rusia încearcă să negocieze pe două căi separate, au declarat doi oficiali europeni din domeniul informațiilor: una discută acțiuni militare, iar cealaltă acorduri bilaterale cu SUA, inclusiv ridicarea sancțiunilor.

Zelenski a declarat că, potrivit agențiilor sale de informații, negociatorii americani și ruși discută acorduri de cooperare bilaterală în valoare de până la 12 trilioane de dolari, așa cum a propus trimisul special al lui Putin, Kirill Dmitriev. Această cifră este de aproximativ șase ori mai mare decât PIB-ul Rusiei, ceea ce o face pură fantezie.