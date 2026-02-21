Ce spune Kelemen Hunor despre numele vehiculate pentru șefia Serviciilor: „Nu s-a putut, președintele nu avea susţinere”

Liderul UDMR a criticat lipsa de reformă din interiorul serviciilor. Foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la Prima TV, că în acest moment nu există control parlamentar asupra serviciilor de informații așa cum se întâmplă în democrațiile consolidate. Liderul formațiunii maghiare l-a îndemnat pe președintele Nicușor Dan să demareze o „amplă reformă” a serviciilor, pe modelul celor din SUA sau Germania. În ceea ce privește cele două nume vehiculate pentru șefia SRI și SIE, avocatul Gabriel Zbârcea şi fostul ambasador Marius Lazurca, Kelemen Hunor a confirmat că au existat discuții, dar Nicușor Dan nu a primit „susținerea” partidelor.

Liderul UDMR a criticat lipsa de reformă din interiorul serviciilor. „E nevoie şi de o schimbare de atitudine şi de o reaşezare”, a spus Kelemen Hunor.

„Au trecut totuşi 35 de ani. Nu spun că n-au fost schimbări, au fost schimbări faţă de ce a fost la început. Dar control civil în acest moment nu prea există. Serviciul Român de Informaţii nu este un serviciu civil. Şi controlul parlamentar e şi mai puţin decât controlul civil. Societatea civilă se mai agită, dar în Parlament nici rapoartele n-au fost dezbătute, n-au fost puse pe masa parlamentarilor”, a spus liderul UDMR, la Prima TV.

Kelemen Hunor a vorbit și despre profilele celor ar urma să conducă serviciile. Președintele UDMR a declarat că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să numească la șefia SRI, de pildă, o persoană care să reformeze radical instituţia și să o aducă mai aproape de modelele din Statele Unite ale Americii sau Germania.

„Avem nevoie de servicii de intelligence foarte puternice, dar e nevoie şi de o schimbare de atitudine, de perspectivă, de funcţionare şi de o reaşezare în aşa fel încât să fim încet, încet în rândul lumii. Mie îmi place controlul cum se întâmplă în America sau în Germania, dacă venim mai aproape. Şi peste tot, aceste servicii sunt servicii civile, nu sunt militarizate. Partea de luptă antitero poţi să o muţi în altă parte. E nevoie şi de asta. Şi mai importantă e această întrebare pentru mine: dacă va fi o reformă şi dacă găseşte preşedintele un om care are capacitatea de a merge spre o astfel de reformă”, a declarat Kelemen Hunor.

În ceea ce privește nume concrete luate în calcul pentru conducerile SRI și SIE, președintele UDMR a spus că știe doar ce a declarat Nicușor Dan public, respectiv că are cinci nume pe lista scurtă. Kelemen Hunor a insistat însă că, din punctul său de vedere, „mult mai importantă este întrebarea dacă într-adevăr se poate face – sau doreşte preşedintele să facă – o reformă la servicii, în primul rând la SRI”.

Președintele UDMR a confirmat și că au avut loc discuții cu șeful statului, atunci când s-a format Coaliția de guvernare, pe tema numirilor la serviciile de informații și s-au vehiculat numele avocatului Gabriel Zbârcea şi fostului ambasador Marius Lazurca,

El consideră că preşedintele Nicuşor Dan trebuie să numească la șefia SRI o persoană care să reformeze radical instituţia, astfel încât România să aibă servicii secrete puternice, dar sub control parlamentar şi civil, pe model german sau american:

„A fost o discuţie când s-a format coaliţia şi atunci a spus că va veni cu propuneri, va discuta cu noi. La un moment dat, a fost cu Zbârcea şi cu Lazurca, dar nu s-a putut, nu avea susţinere. În rest, eu n-am vorbit cu preşedintele acest subiect”, a spus Kelemen Hunor.

Constituțional, preşedintele României propune şefii serviciilor secrete, dar numirile trebuie aprobate cu votul Parlamentului, astfel că șeful statului trebuie să negocieze pe oamenii pe care și dorește la conducerile serviciilor cu PSD-PNL-USR-UDMR.