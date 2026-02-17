Nicușor Dan, despre numirile la SRI și SIE: “Am o listă scurtă cu cinci nume. Ce s-a discutat până acum sunt speculații”

1 minut de citit Publicat la 14:25 17 Feb 2026 Modificat la 14:30 17 Feb 2026

Președintele a mai precizat că propunerile trimise către Parlament vor fi făcute după consultarea cu partidele. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a transmis, marți, într-un interviu pentru Radio România Actualități, că nominalizările pentru conducerea SRI și SIE vehiculate până acum în spațiul public sunt “speculații”.

Nicușor Dan a mai precizat că partidele parlamentare nu au înaintat nicio propunere, iar consultările au vizat până acum doar profilul nominalizărilor:

“Cred că e important ca România să transmită un semnal de stabilitate pe care l-a și transmis. Un eveniment ca o propunere la servicii care să fie respinsă nu e un semn de stabilitate. Subiectul e sensibil, dialogul trebuie să aibă nuanțele lui de profunzime”.

Nicușor Dan a oferit detalii despre profilul celor care ar trebui să conducă SRI și SIE:

“Evident că toată lumea dorește să propună. Nu a existat propunere de la partide. Discuția a fost despre profilul oamenilor care să conducă serviciile.

Trebuie să fie niște oameni maturi, care să fi lucrat de-a lungul vieții cu mulți oameni, să fi condus structuri cu mulți oameni, să aibă direcția și flexibilitatea necesară. Sunt poziții de responsabilitate”.

Nicușor Dan a mai spus că are o listă scurtă cu cinci nume pentru conducerea serviciilor:

“Această dorință există (ca partidele să propună, n.r.), ea nu s-a manifestat în interiorul disuțiilor. Toate numele apărute în spațiul public sunt speculații.

Evident că am o listă scurtă și o listă lungă. Pe lista scurtă sunt cinci nume. Există o ierarhie între cei cinci”.

Președintele a mai precizat că propunerile trimise către Parlament vor fi făcute după consultarea cu partidele:

“În momentul în care propunerea o să fie către Parlament o să fie votată. Sunt oameni interesanți pe toate listele. Mă voi consulta cu partidele”.

Amintim că președintele Nicușor Dan a spus joi că discuțiile pentru numirile viitorilor șefi la serviciile secrete române (SRI și SIE) „se suspendă” de fiecare dată când există „tensiunil politice” în spațiul public. Șeful statului a refuzat să dea un termen până la care aceste numiri vor fi făcute.