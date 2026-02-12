Nicușor Dan, despre numirile noilor șefi la servicii secrete: „Să vedem, să se termine concursul pentru procurori, bugetul și revenim”

Serviciul Român de Informații nu mai are director numit de președintele României din iulie 2023. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a spus joi că discuțiile pentru numirile viitorilor șefi la serviciile secrete române (SRI și SIE) „se suspendă” de fiecare dată când există „tensiunil politice” în spațiul public. Șeful statului a refuzat să dea un termen până la care aceste numiri vor fi făcute.

„În mod deliberat, aceste discuții se supendă când sunt alte discuții și tensiuni în spațiul public, în zona politică. Acum, haideți să vedem, să se termine concursul pentru procurori, bugetul și o să revenim la ele”., a spus Nicușor Dan.

Președintele României nu a dorit să precizeze ce „tensiuni din spațiu public” determină amânarea unei decizii privind persoanele care urmează să fie nominalizate la șefia serviciilor de informații.

„E o analiză de oportunitate, când e mai bine să avem această discuție”, a spus președintele Nicușor Dan. Întrebat dacă poate da un termen, președintele României a precizat: „Nu vă mai dau că o să-mi spuneți după aia că nu mă țin de el”.

La sfârșitul lunii ianuarie, președintele Nicușor Dan a precizat că numele vehiculate în spațiul public pentru conducerea serviciilor de informații nu au legătură cu discuțiile reale purtate la nivel instituțional și că procesul de selecție se află într-o etapă avansată. „Pentru fiecare din aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă și niște discuții. Sper ca foarte curând să terminăm aceste discuții. Eu voi propune, Parlamentul va aproba”, a spus președintele României.