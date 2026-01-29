Nicușor Dan: Cel mai bine este ca șefii serviciilor secrete să fie din afara partidelor. Oameni echilibrați, cu maturitate umană

Nicușor Dan. sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a precizat că numele vehiculate în spațiul public pentru conducerea serviciilor de informații nu au legătură cu discuțiile reale purtate la nivel instituțional și că procesul de selecție se află într-o etapă avansată.

„Există în orice sistem democratic un mecanism de echilibru al puterilor. Președintele propune, Parlamentul decide. Pentru fiecare din aceste servicii am avut o listă lungă, o listă scurtă și niște discuții. Sper ca foarte curând să terminăm aceste discuții. Eu voi propune, Parlamentul va aproba. Vom avea o discuție înainte”, a declarat Nicușor Dan, joi seară, la Digi 24.

Șeful statului subliniază că apariția unor nume în presă a afectat chiar șansele unor potențiali candidați, fără ca acest lucru să aibă legătură cu procedura oficială.

„Mulți din cei care au apărut în spațiul public nu sunt foarte fericiți că numele lor a apărut, sunt prieteni de-ai lor din politică care au făcut ca numele lor să apară și, prin asta, șansele lor teoretice să scadă”, crede președintele.

În ceea ce privește profilul viitorilor șefi ai serviciilor, Nicușor Dan susține că preferința sa este pentru persoane din afara partidelor politice, cu experiență și echilibru profesional.

„Cel mai bine este să fie din afara partidelor. În orice caz, trebuie să fie oameni echilibrați, cu o maturitate umană, profesională, care să fi relaționat de-a lungul timpului cu multe medii. O să vedem ce o să iasă din discuția asta”, a adăugat acesta.

Totodată, întrebat despre declarațiile fostului președinte Traian Băsescu, care a susținut că partidele depășesc limitele bunului simț în negocierile privind numirile la vârful serviciilor de informații, Nicușor Dan spune că este de acord doar parțial cu această evaluare.

„Sunt de acord cu afirmația, însă Băsescu se referă, de asemenea, la speculațiile din media. În mod oficial, niciunul dintre partide nu a emis vreo pretenție”, mai precizează acesta.

Președintele adaugă că, în discuțiile neoficiale, partidele nu au cerut nume concrete, ci criterii generale pentru selecție, și recunoaște că procesul a bătut pasul pe loc o perioadă.

„Mi-au cerut neoficial – în discuții – nu nume, ci criterii. Mult timp s-a întrerupt discuția, în special din vina mea, pentru că au fost multe lucruri de făcut, dar acum trebuie să o închidem”, a adăugat Nicușor Dan.