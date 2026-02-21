Incendiu la o mănăstire din Gorj. Flăcări pe 250 de metri pătrați, pompierii intervin cu cinci autospeciale

1 minut de citit Publicat la 12:12 21 Feb 2026 Modificat la 12:12 21 Feb 2026

sursa foto: Antena 3 CNN

Un incendiu puternic a izbucnit la acoperișul unei chilii monahale din cadrul Mănăstirii Sfânta Treime din Strâmba-Jiu, din județul Gorj. Pompierii intervin la fața locului cu mai multe autospeciale pentru a lichida flăcările.

› Vezi galeria foto ‹

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați.

La intervenție participă cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă. Pompierii au verificat zona și s-au asigurat că nu există persoane rănite, iar în prezent acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Cauza izbucnirii focului nu este cunoscută deocamdată. După stingerea incendiului, echipele de intervenție vor demara cercetări pentru a stabili împrejurările în care a izbucnit acesta.