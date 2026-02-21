Aeroportul din Sofia va permite doar zboruri militare în dimineaţa zilelor de 23 şi 24 februarie

Datele disponibile pe site-ul oficial al aeroportului arată că, în mod obişnuit, în acele ore nu sunt programate curse comerciale, deşi ocazional pot sosi aeronave cu întârzieri. sursa foto: Getty

Aeroportul Internaţional Vasil Levski din Sofia îşi va suspenda temporar activitatea pentru traficul civil în dimineţile de 23 şi 24 februarie. În intervalele respective vor fi permise doar aterizările de urgenţă şi zborurile militare, în contextul în care pe aeroport se află nouă avioane cisternă ale Forţelor Aeriene ale SUA, precizează oficialii administraţiei aeroportuare, relatează Agerpres.

Conform unei notificări publicate pe platforma Flightradar24, restricţiile vor fi aplicate pe 23 februarie între orele 01:15 şi 02:50 GMT, iar pe 24 februarie între 01:05 şi 03:35 GMT. În aceste intervale vor fi autorizate exclusiv decolările şi aterizările aeronavelor militare.

Datele disponibile pe site-ul oficial al aeroportului arată că, în mod obişnuit, în acele ore nu sunt programate curse comerciale, deşi ocazional pot sosi aeronave cu întârzieri.

Presa bulgară a pus în legătură prezenţa avioanelor americane şi suspendarea temporară a activităţii aeroportului din Sofia cu transporturi de echipamente militare către Orientul Mijlociu şi cu presiunile exercitate de Washington asupra Iranului pentru încheierea unui acord privind programul nuclear iranian.

În acest context, publicaţiile bulgare au amintit şi de desfăşurarea grupului de luptă al portavionului american Gerald Ford, care a traversat vineri strâmtoarea Gibraltar şi ar urma să ajungă în estul Mării Mediterane în zilele următoare.

Pe de altă parte, televiziunea naţională bulgară a citat un reprezentant al aeroportului care a declarat că suspendarea activităţii „nu are nicio legătură” nici cu avioanele americane, nici cu tensiunile dintre Washington şi Teheran.

Potrivit acestei explicaţii, închiderea temporară ar fi determinată de lucrări de reparaţie la pistă, programate în intervalele menţionate pentru a reduce la minimum impactul asupra operaţiunilor.

Portalul bulgar Dnevnik notează că închiderea aeroporturilor pe timp de noapte pentru activităţi militare este, în general, asociată cu exerciţii, deplasări strategice sau operaţiuni sensibile, fără a implica neapărat acţiuni de luptă.