Mii de oameni au protestat în Germania față de politicile energetice

1 minut de citit Publicat la 23:56 18 Apr 2026 Modificat la 23:56 18 Apr 2026

Organizatorii au raportat 24.000 de participanți la manifestațiile de la Berlin / sursă foto: Profimedia Images

Mii de oameni au ieșit în stradă sâmbătă în Germania pentru a protesta față de politicile energetice ale guvernului, relatează dpa, potrivit Agerpres.

La Berlin s-au adunat aproximativ 9.000 de manifestanți, potrivit poliției. Printre vorbitorii la manifestația din capitala germană s-a numărat și Luisa Neubauer, o cunoscută activistă în domeniul climei.

Sub sloganul „Apărați energia regenerabilă!”, o alianță de organizații de mediu a chemat la proteste în Berlin, Munchen, Hamburg și Koln.

Organizatorii au raportat 24.000 de participanți la manifestațiile de la Berlin și în jur 12.000 la Munchen. În total, în cele patru orașe, 80.000 de persoane au ieșit în stradă, susțin aceștia.

La Munchen, manifestanții au agitat pancarte prin care o acuzau pe ministrul economiei, Katherina Reiche, că pune în pericol succesul tranziției către energia regenerabilă și că favorizează combustibilii fosili.

„Creșterea prețului la energie, crizele geopolitice și regimurile autoritare ne arată cât de riscanți sunt combustibilii fosili”, au declarat organizatorii în încercarea de a convinge oamenii să se alăture demonstrației.

Ceea ce era necesar acum era o tranziție mai rapidă către energia solară și eoliană. Cu toate acestea, ministrul economiei Reiche și o parte din blocul conservator de la guvernare își propun să încetinească acest proces, au afirmat ei.

Reiche este membru al partidului conservator Uniunea Creștin-Democrată al cancelarului german Friedrich Merz.

La Munchen, Martin Geilhufe, președintele filialei bavareze a organizației ecologiste BUND, a descris pachetul de măsuri privind modernizarea sistemului energetic propus de Reiche drept 'parte dintr-un atac general coordonat asupra naturii, mediului și climei'.

Guvernul german nu trebuie să pună frână dezvoltării energiei eoliene și solare, a pledat acesta.