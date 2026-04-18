Explozie în Germania, aproape de granița cu Franța. Cel puțin un om a fost ucis. "Deflagrația, produsă de intervenție umană"

Publicat la 09:44 18 Apr 2026 Modificat la 09:44 18 Apr 2026

Poliția a intervenit la locul deflagrației, într-un pasaj dintr-o localitate din apropierea graniței cu Franța.

Un bărbat a fost ucis într-o explozie survenită într-un pasaj pietonal subteran din Volklingen, un oraș din vestul Germaniei, aproape de granița cu Franța, a anunțat poliția, sâmbătă, conform Agerpres, care citează DPA.

Volklingen este un oraș cu aproximativ 40.000 de locuitori, situat la câțiva kilometri vest de Saarbrucken.

Patru bărbați au fost grav răniți, doi dintre ei având răni care le pun viața în pericol, potrivit poliției.

Anchetatorii cred că explozia a fost cauzată "de o acțiune umană", fără a oferi inițial mai multe detalii.

Autoritățile au primit mai multe apeluri de urgență la scurt timp după miezul nopții, în care apelanții relatau despre despre o bubuitură puternică și persoane care strigă după ajutor, a declarat un purtător de cuvânt.

Ofițerii au găsit cinci bărbați în pasaj. Unul dintre ei a murit la fața locului. Cei patru răniți au fost transportați la spital.

Poliția a izolat pasajul și a declarat că nu există niciun alt pericol pentru cetățeni, în timp ce specialiștii au început investigația pentru a determina cauza exploziei.

Momentan, a rămas neclar ce anume a explodat.

Poliția a făcut apel la cetățeni pentru informații.