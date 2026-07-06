Scandal în Australia după ce premierul a spus că ar face sex cu Kylie Minogue. A fost nevoit să-și ceară scuze

1 minut de citit Publicat la 12:37 06 Iul 2026 Modificat la 13:24 06 Iul 2026

Kylie Minogue este una dintre starurile australiene devenite celebre în toată lumea FOTO: Getty Images

Prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, a prezentat luni scuze în urma unui comentariu nepotrivit despre cântăreața Kylie Minogue pe care l-a făcut în timpul unui interviu difuzat într-un podcast de comedie și care a stârnit critici din partea mai multe asociații pentru drepturile femeilor și a unor politicieni din opoziție, informează Reuters citată de Agerpres.

Albanese a fost întrebat de Nikki Osborne, gazda podcastului, care ar fi cele trei celebrități feminine australiene cu care s-ar căsători, ar ieși la întâlniri romantice sau ar face sex, prezentatoare folosind pentru această din urmă opțiune un termen vulgar din argoul australian.

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Inițial, Albanese a refuzat să răspundă la întrebare, argumentând că este proaspăt căsătorit, dar Osborne a insistat, întrebându-l pe cine ar alege dacă mariajul lui s-au destrăma, iar Albanese a răspuns ''pe Kylie, evident''.

''V-ați căsători cu Kylie, ați face sex cu ea și ați ieși cu ea la întâlniri?'' a întrebat Osborne.

''Toate cele menționate'', a răspuns Albanese.

Premierul australian a fost criticat de mai mulți politicieni din opoziție, printre care și senatoarea Sarah Henderson, care a spus că aceste comentarii sunt ''nepoliticoase față de femei, jenante pentru australieni și discreditează funcția de prim-ministru''.

''Îmi prezint scuze categoric pentru aceste comentarii'', a spus Albanese luni, într-un comunicat.

Un purtător de cuvânt al lui Kylie Minogue nu a dat curs imediat unei solicitări de informații din partea Reuters.

Australia este cunoscută pentru cultura sa informală, iar interviurile cu politicieni abordează frecvent teme precum cultura pop sau sport.