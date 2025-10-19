Trump sistează ajutoarele financiare pentru Columbia. Îl acuză pe președintele Gustavo Petro că este un „baron al drogurilor”

Gustavo Petro, președintele Columbiei. sursa foto: Getty

Fostul preşedinte american Donald Trump a anunţat duminică sistarea ajutorului financiar acordat de Statele Unite Columbiei, acuzându-l pe liderul columbian Gustavo Petro că nu combate producţia şi traficul de droguri şi mergând până la a-l numi „baron al drogurilor”, notează Agerpres.

„Începând de astăzi, aceste plăţi sau orice altă formă de plăţi ori alte ajutoare, nu vor mai fi efectuate” către Columbia, a scris Donald Trump, cu majuscule, pe platforma sa Truth Social, fără a preciza la ce tip de ajutoare se referă.

Trump a adăugat că preşedintele columbian Gustavo Petro „nu face nimic pentru a opri” producţia de droguri, acuzându-l în plus că este el însuşi un „baron al drogurilor care încurajează puternic producţia masivă de narcotice” în ţara sa.

Până de curând, Columbia era una dintre cele mai importante beneficiare de ajutor financiar american din America de Sud – peste 740 de milioane de dolari în 2023, potrivit datelor guvernului SUA. Jumătate din sumă a fost destinată luptei antidrog, restul fiind direcționat către programe umanitare, alimentare și de dezvoltare.

Până în luna septembrie, Columbia era considerată unul dintre cei 20 de parteneri strategici ai SUA în combaterea traficului de droguri, ceea ce o făcea eligibilă pentru fonduri substanțiale. Casa Albă a retras însă acest statut, invocând producția „record” de cocaină și „încercări eşuate” de negociere cu „grupuri narco-teroriste”.

Potrivit ONU, Columbia rămâne principalul producător mondial de cocaină, cu aproximativ 2.600 de tone în 2023, în creștere cu 53% față de anul precedent. Grupările armate se finanţează în mare parte din veniturile provenite din traficul de droguri, într-o țară afectată de peste o jumătate de secol de conflict intern între gherile, carteluri și forțele guvernamentale.

Preşedintele Gustavo Petro a încercat să reia negocierile de pace cu principalele grupuri armate, la şase ani după acordul istoric de dezarmare a fostei gherile FARC, însă cele mai multe inițiative s-au blocat sau au eşuat.

Replica lui Gustavo Petro: „Trump se înșală”

După anunțul făcut de Trump, preşedintele Gustavo Petro a reacţionat ferm, respingând acuzațiile. El a declarat că fostul lider american „se înşală” dacă îl consideră „un lider al traficanţilor de droguri” și a subliniat că întreaga sa carieră politică a fost dedicată denunțării mafiei drogurilor.