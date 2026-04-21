Toate cele trei loturi ale Drumului Expres Suceava–Siret au acum constructori. Cât costă și când va fi gata ultimul segment

Asocierea Far Foundation SRL (lider), Automagistral Pivden SRL și Lincor Trans SRL a câștigat licitația pentru proiectarea și execuția ultimului lot al Drumului Expres Suceava–Siret, segmentul Bălcăuți–Siret, cu o valoare de atribuire de 1,228 miliarde de lei fără TVA. Anunțul a fost făcut marți de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, notează Agerpres.

„Și ultimul lot al Drumului Expres Suceava–Siret are de astăzi constructor desemnat!

Lotul 3 are o lungime de 12,7 kilometri și un termen de finalizare de 42 de luni – 12 luni pentru proiectare și 30 pentru execuție. Pe traseu vor fi construite două noduri rutiere (Siret Sud și Siret Nord), 12 structuri, printre care un pod de 967 de metri peste râul Siret, precum și un Centru de Întreținere și Coordonare. Contractul include și modernizarea unui sector din DN2, pe teritoriul României, dar și a unui segment din drumul M19, pe teritoriul Ucrainei.

Odată cu desemnarea câștigătorului pentru lotul 3, toate cele trei loturi ale Drumului Expres Suceava–Siret, în lungime totală de 55,7 kilometri, au acum constructori stabiliți.

„Din perspectivă tehnică, semnarea contractelor va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a contestațiilor, respectiv după soluționarea contestațiilor. Legătura DEx Suceava–Siret cu A7 va fi asigurată prin sectorul de autostradă Pașcani–Suceava (61,86 km), care are încă din primăvara anului trecut constructor desemnat pentru ambele loturi. Semnarea celor 5 contracte care vor asigura traseul de mare viteză între Pașcani și frontiera cu Ucraina depinde însă de certitudinea asigurării finanțării pentru obiective de infrastructură cu rol dual (civil și militar)”, a precizat directorul general al CNAIR.