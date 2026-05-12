Lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești au avansat. Directorul CNAIR: A fost străpunsă și a doua galerie a tunelului Robești

<1 minut de citit Publicat la 22:05 12 Mai 2026 Modificat la 22:05 12 Mai 2026

Lucrările la Autostrada Sibiu-Pitești au avansat. Sursa foto: Facebook

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat, marţi seară, că ambele galerii ale tunelului Robeşti, de pe Autostrada Sibiu-Piteşti, au fost străpunse. "În acest moment ambele galerii ale tunelului #Robești (900 m), construit pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu), au fost străpunse", a transmis Pistol.

"A fost străpunsă astăzi și a doua galerie a tunelului Robești de pe Autostrada Sibiu-Pitești (#A1).

În acest moment ambele galerii ale tunelului #Robești (900 m), construit pe secțiunea 2 (Boița-Cornetu), au fost străpunse. Constructorii turci (Mapa-Cengiz) lucrează deja la montarea echipamentelor pentru execuția cămășuielii interioare a celor două galerii.

Pe traseul Secțiunii 2 se vor construi 7 tuneluri rutiere în lungime totală de aproximativ 5 km", a afirmat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

"Autostrada Sibiu – Pitești nu mai este doar o hartă colorată sau o promisiune îndepărtată. Reprezintă deja sectoare de drum modern în circulație, șantiere impresionante, tuneluri forate prin munți, viaducte care taie respirația și, cel mai important, conexiuni majore și oportunități de dezvoltare pentru toți românii", a transmis şi Horaţiu Cosma, secretar de stat în ministerul Transporturilor, în urmă cu o săptămână, când a fost străpunsă prima galerie.