Reprezentație de arte marțiale cu roboți umanoizi alături de maeștri kung fu la Festivalul Primăverii. Imagini inedite din China

<1 minut de citit Publicat la 12:28 17 Feb 2026 Modificat la 12:28 17 Feb 2026

O echipă de roboți umanoizi a urcat pe scenă alături de tineri practicanți de kung fu într-un spectacol de arte marțiale prezentat luni, în cadrul Galei de Anul Nou Chinezesc 2026. FOTO: Captură X

O echipă de roboți umanoizi a urcat pe scenă alături de tineri practicanți de kung fu într-un spectacol de arte marțiale prezentat luni, în cadrul Galei de Anul Nou Chinezesc 2026, potrivit presei din China.

Momentul, construit ca un număr coregrafiat, a combinat mișcări tradiționale de kung fu, în care roboții au demonstrat agilitate și coordonare în sincron cu sportivii, relatează CGTN.

În timpul spectacolului, roboții au folosit și arme specifice artelor marțiale, într-o demonstrație care a pus accent pe viteză, echilibru, precizie și control al mișcărilor.

Gala de Primăvară, cunoscută și sub numele de „Chunwan”, este unul dintre principalele evenimente TV ale sărbătorii Anul Nou Chinezesc și este urmărită anual în sute de milioane de gospodării din China. Programul a fost lansat în 1983 și este prezentat ca fiind cel mai urmărit show TV anual la nivel global.

Sărbătoarea a fost înscrisă în decembrie 2024 pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO.

În 2026, Anul Nou Chinezesc a început marți, 17 februarie, marcând începutul Anului Calului, conform calendarului lunar.