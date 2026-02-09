Video viral. Călugării Shaolin practică Kung Fu împreună cu roboți umanoizi, la un templu

Călugării Shaolin practică Kung Fu împreună cu roboți umanoizi, la un templu. FOTO: captură video X

O scenă surprinzătoare și neobișnuită a avut loc la celebrul Templu Shaolin din provincia Henan, în centrul Chinei. Mai mulți roboți umanoizi au fost filmați în timp ce practică Kung Fu Shaolin alături de călugări, scrie agenția Xinhua.

Acest amestec rar între tradiție străveche și tehnologie modernă a atras rapid atenția oamenilor din întreaga lume, a relatat CGTN.

Înregistrările video cu roboți care se antrenează împreună cu călugării s-au răspândit rapid pe rețelele sociale și au devenit virale. Reacțiile la aceste clipuri sunt variate, de la admirație la teamă. Mulți sunt uimiți de cât de mult a avansat robotica, în timp ce alții se întreabă ce impact va avea acest lucru asupra viitorului.

Robots from Chinese firm AgiBot teamed up with Shaolin warrior monks in central China's Henan Province, rehearsing precise punches and palm strikes ahead of a local Spring Festival gala. #Robots #MartialArts #TechTradition #SpringFestival #HenanTV #AI #Innovation… pic.twitter.com/L1POSVEAdQ — China Xinhua News (@XHNews) February 7, 2026

În imaginile devenite virale, roboții umanoizi pot fi văzuți mișcându-se în sincron cu călugării Shaolin. Aceștia imită mișcări specifice artelor marțiale și se antrenează în interiorul templului. Roboții copiază cu exactitate fiecare mișcare, așa cum un elev uman învață de la maestrul său.

Aceste scene i-au șocat pe mulți, deoarece prezintă roboți care execută mișcări transmise de-a lungul secolelor prin disciplină umană și practică spirituală.

Un utilizator a comentat: „Cred că mișcările din Kung Fu Shaolin sunt deja extrem de dificile și totuși acești roboți le pot imita. Este cu adevărat uimitor.”

Un alt utilizator a numit totul „o inovație grozavă.”