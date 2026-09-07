Revoltă în AUR, în timp ce Simion este la pescuit. Lulea și Piperea au denunțat „dictatura” din partid și cer negocieri cu PSD

George Simion a plecat în vacanță, alături de Dan Dungaciu, în Grecia, la Muntele Athos. Foto: Facebook.com/Dan Dungaciu

Gheorghe Piperea, Mohammad Murad și Marius Lulea, trei nume sonore din AUR, dar marginalizați în partid, l-au criticat dur pe George Simion, pe care l-au acuzat că ia decizii de unul singur, fără să se consulte cu ceilalți membri ai partidului. Într-un gest de sfidare față de președintele AUR, care a spus că partidul nu va vota un guvern din care nu face parte, cei trei au cerut ca AUR să negocieze formarea unei majorități parlamentare cu PSD.

Gheorghe Piperea, Mohammad Murad și Marius Lulea au fost invitați duminică la Realitatea TV, unde s-au lansat în critici dure la adresa lui George Simion. Președintele AUR a fost acuzat că ia decizii de unul singur. Cei trei au declarat că nu sunt de acord cu anunțul lui George Simion că AUR nu va vota un guvern din care nu face parte.

Toți trei au admis, într-o formă sau alta, că au fost marginalizați în partid, după ce opiniile lor nu au mai coincis cu voința lui George Simion.

„În primul rând, realitatea este că nu se iau decizii în interiorul AUR. Se iau decizii doar de către George Simion și ele sunt doar comunicate celorlați membri. Aceasta este realitatea și este și unul dintre motivele pentru care am decis, dacă tot nu contează opinia lui Marius Lulea și deși în câteva rânduri s-a confirmat că ceea ce am afirmat a ieșit ca fiind corect, am considerat că e mai bine să nu validez, prin prezența mea într-o echipă, această echipă care conduce astăzi partidul AUR, această situație.

Eu cred că direcția partidului AUR trebuie să fie una diferită, o direcție mai puțin radicală, mai puțin populistă, să ne pregătim ca să fim un partid serios”, a spus Marius Lulea, unul dintre fondatorii AUR, alături de George Simion, cu care a avut la un moment dat o relație apropiată înainte ca acesta să-l mazilească de la conducerea partidului.

La rândul său, europarlamentarul Gheorghe Piperea a afirmat că departe de el să fie „un dizident”, dar se aștepta ca opinia sa să cântărească mai mult în AUR. Piperea s-a arătat revoltat că nu i-a fost cerută părerea înainte ca AUR să depună amendamentul controversat care viza averile partenerelor demnitarilor la Legea ANI.

„Cu toată supărarea pe care am avut-o la data de 10 decembrie 2025, când au fost niște alegeri în partid și s-au votat contra mea, am acceptat ideea că așa este democratic, așa a fost votat, asta este. Nu sunt un dizident, nici vorbă de așa ceva. Și cu atât mai puțin nu sunt aici ca să-l acuz pe George Simion de ceva.

(...) Sunt momente decisive, sunt momente importante, sunt momente tensionate în care te-ai aștepta ca măcar pe specialitățile acestui oameni să fie puse niște întrebări. (...) M-aș fi așteptat, având în vedere că eu sunt totuși profesor universitar și sunt profesor de drept, nu de altceva, ar fi trebuit să mă întrebe”, a spus Piperea la Realitatea.

A urmat Mohammad Murad, care a avut și el critici pentru liderul partidului din care face parte, deși mai voalate: „Ceea ce a făcut George Simion n-a putut să facă niciun partid, niciun persoană, niciun român, după '90 încoace, ca să fim foarte clari. Dar problema este alta. Timpul îți cere ție să fii mult mai responsabil”.

Cei trei au cerut negocieri cu PSD

Într-un gest sfidător față de George Simion, care a anunțat că AUR nu va vota un guvern din care nu face parte, cei trei au cerut totuși negocieri cu PSD pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Eu cred că partidul AUR trebuie să discute în mod oficial și public cu toate celelalte partide. Trebuie să discutăm și cu cei de la PSD, și cu cei de la PNL, și cu cei de la USR, și cu cei de la UDMR, și cu președintele actual. Fie că ne place, nu ne place, noi am avut poziția noastră, anularea alegerilor. (...) Dar de multe ori în viață se trece pe roșu și viața merge mai departe.

Da, dar sunt foarte mulți care spun: dom'le, dar AUR trebuie să stea deoparte acum, pentru că în 2028 va lua peste 40%, poate 45% și va guverna singur. Haideți să vă spun ceva. Este o iluzie povestea aceasta. Există o radicalizare și în favoarea AUR și este o radicalizare împotriva partidului AUR. Este o iluzie. Sigur că poate unii doresc să fim un fel de PRM, să fim permanent în opoziție.

Partidul AUR trebuie să se mute pe o zonă care să permită guvernare”, a spus Marius Lulea.

La rândul său, Gheorghe Piperea a spus că AUR nu poate refuzat o invitație din partea PSD la discuții: „Categoric că dacă domnul Grindeanu, care e președintele partidului care a câștigat alegerile în 2024, ar face o invitație oficială la care să participe echipa de negociere, să participe președintele, să participe, nu știu, să participe oameni din Parlament, și așa mai departe. Categoric că așa ceva nu se refuză”.

Mohammad Murad a cerut ca „AUR să se prezinte la negocieri oriunde ar fi acestea și să vină cu agenda clară pe proiect pentru doi-trei ani de zile pentru România”.

„Normal. Dacă nu merge, înseamnă că e o problemă”, a adăugat el.

Poziția oficială a AUR, anunțată și de George Simion și de liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu, este că partidul nu va vota un guvern din care nu face parte, iar soluția pentru încheierea crizei politice este organizarea de alegeri anticipate. Peiu au declarat duminică, la Antena 3 CNN, că dacă românii ar fi chemați acum la vot, „probabil”, la finalul scrutinului, AUR va putea forma un guvern.

George Simion e la pescuit cu Dan Dungaciu

În timp ce cei trei membri AUR au făcut aceste declarații la Realitatea TV, George Simion a plecat în vacanță, alături de Dan Dungaciu, în Grecia, la Muntele Athos. Acolo, au fost la pescuit de ton.

„Am venit la Athos dintr-o lume a politicii, a disputelor și a urgențelor de fiecare zi. Ne întoarcem în aceeași lume. Dar poate ceva mai conștienți că politica trebuie să aibă, până la urmă, un rost foarte simplu: să aibă grijă de oameni, de hrana lor, de demnitatea lor, de identitatea și de sufletul lor”, a scris Dungaciu pe Facebook.