Marius Lulea, fostul numărul 2 în AUR, spune că mai bine cedăm teritorii decât să ne înarmăm: „Uneori este mai bine”

Marius Lulea a fost la un moment dat unul dintre cei mai apropiați oameni din partid de George Simion. Foto: Agerpres

Marius Lulea, fost prim-vicepreședinte AUR, a declarat că, în eventualitatea unui conflict, este de preferat să cedăm teritorii „temporar”, decât să intrăm într-un război „care se poate întinde pe termen foarte lung”. Acesta a adăugat că țara noastră nu are niciun motiv să investească bani în Apărare.

„Ați spus despre programul de înarmare. România nu are nevoie de bani pentru înarmare, nu avem niciun motiv să ne înarmăm, nu avem niciun motiv să ajungem într-un conflict. Uneori este mai bine să cedezi temporar decât să intri într-un război pe care nu îl poți câștiga sau care se poate întinde pe termen foarte lung, pentru că distrugerile materiale și umane, care apar într-un război atât de crunt cum este cel din Ucraina, nu se pot reface nici în câteva generații”, a spus Marius Lulea, în cadrul podcastului Agora, a relatat Ziarul Profit.

Membrul AUR a adăugat că în opinia sa „este trist” că în secolul XXI mai există războaie, iar conflictele ar trebui rezolvate pe cale diplomatică.

„Acesta este motivul pentru care eu cred că orice lucru care stimulează continuarea războiului nu este util. Este trist că am ajuns, ca civilizație umană, în secolul XXI, să mai discutăm despre conflicte, despre incapacitatea noastră de a rezolva prin dialog și pe cale diplomatică probleme atât de, cum să spunem, care n-ar trebui să fie atât de complexe”, a spus Lulea.

Marius Lulea a fost la un moment dat unul dintre cei mai apropiați oameni din partid de George Simion. Președintele AUR chiar l-ar fi dorit să fie premierul României în cazul în care ar fi ajuns președintele țării. Însă, la ultimul Congres al partidului, Lulea, care a fost și primul angajator al lui Simion, a fost îndepărat din conducerea partidului, locul său fiind luat de Dan Dungaciu.