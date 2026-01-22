George Simion, atacat chiar din AUR, după ce a tăiat tortul în formă de Groenlanda. Mesajul publicat de fostul număr 2 din partid

Marius Lulea a publicat un mesaj pe Facebook, după ce Simion a tăiat în SUA un tort în forma Groenlandei, cu steagul american pe el. Foto: Hepta

Președintele AUR, George Simion, este atacat chiar din propriul partid, după episodul din Statele Unite, în care a tăiat, la un eveniment, un tort în formă de Groenlanda, cu steagul SUA pe el.

„Groenlanda e Danemarca. Danemarca e Europa. Europa e România”, a scris pe Facebook Marius Lulea, fostul prim-vicepreședinte AUR, considerat în trecut unul dintre cei mai apropiați oameni din partid de George Simion.

La ultimul Congres al partidului, Lulea, care a fost și primul angajator al lui Simion, a fost îndepărat din conducerea partidului, locul său fiind luat de Dan Dungaciu.

Criticile lui Lulea vin după gestul făcut de liderul AUR George Simion în SUA, unde a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite.

Președintele AUR, George Simion, aflat în aceste zile într-o vizită în SUA, a fost invitat la un eveniment organizat de câțiva congresmani republicani, în care cei prezenți au sărbătorit primul an din cel de al doilea mandat al lui Donald Trump prin tăierea unui tort în forma Groenlandei, cu steagul american.

În imagini, Anna Paulina Luna, membru al Congresului SUA, se aude spunând: „Am tăiat-o”. Ulterior, este invitat și George Simion să taie „o bucată” din Groenlanda. În timp ce taie tortul, Simion spune ceva în engleză, în se înțelege doar ultima parte: „Vom fi acolo pentru toți oamenii liber”.

George Simion a fost criticat și de alți așa-ziși suveraniști, printre care lidera SOS, Diana Șoșoacă.

„Un asemenea gest nu este nici glumă, nici folclor politic, ci o manifestare gravă de inconştienţă geopolitică şi de dispreţ faţă de principiile fundamentale ale dreptului internaţional, precum şi faţă de suveranitatea şi independenţa statelor. Ceea ce denotă că George Simion nu mai are nimic de-a face cu suveranismul, dacă a avut vreodată. Într-un context internaţional extrem de tensionat, în care suveranitatea statelor este călcată în picioare, iar jocurile de putere se fac pe spatele popoarelor, un parlamentar şi preşedinte de partid politic român, fost candidat la Preşedinţia României, nu are dreptul să se transforme în figurant într-un spectacol de propagandă străină, făcând jocuri unora care încalcă orice norme internaţionale”, a scris Șoșoacă.